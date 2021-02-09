milliyet.com.tr, AA
â€¢ 09 Åžubat 2021 - 20:51 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika... BaskÄ±n yaptÄ±lar! Myanmar çalkalanÄ±yor, tüm dünya ayakta
1 Åžubat 2021'de darbeye uyanan Ã¼lkede ÅŸiddet olaylarÄ± tÄ±rmanÄ±yor. Fiili lider Suu Ã‡ii'nin tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke, tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k protestolarla Ã§alkalanÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan yaÅŸanan dehÅŸeti kÄ±nama mesajlarÄ± gelirken Myanmar ordusu ÅŸok bir adÄ±m daha attÄ±.
milliyet.com.tr, AA
â€¢ 09 Åžubat 2021 - 20:51 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Myanmar'da askeri darbe sonrasÄ± sular durulmazken, halk protestolarÄ±nÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ bastÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede ordudan son derece sert bir hamle geldi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler de yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±.
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