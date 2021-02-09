Myanmar'da askeri darbe sonrasÄ± sular durulmazken, halk protestolarÄ±nÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ bastÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede ordudan son derece sert bir hamle geldi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler de yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±.