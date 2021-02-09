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milliyet.com.tr, AA
â€¢ 09 Åžubat 2021 - 20:51 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... BaskÄ±n yaptÄ±lar! Myanmar çalkalanÄ±yor, tüm dünya ayakta

1 Åžubat 2021'de darbeye uyanan Ã¼lkede ÅŸiddet olaylarÄ± tÄ±rmanÄ±yor. Fiili lider Suu Ã‡ii'nin tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke, tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k protestolarla Ã§alkalanÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan yaÅŸanan dehÅŸeti kÄ±nama mesajlarÄ± gelirken Myanmar ordusu ÅŸok bir adÄ±m daha attÄ±.

milliyet.com.tr, AA
â€¢ 09 Åžubat 2021 - 20:51 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Myanmar'da askeri darbe sonrasÄ± sular durulmazken, halk protestolarÄ±nÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ bastÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede ordudan son derece sert bir hamle geldi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler de yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±.

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BM Myanmar Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Ola Almgren, Ã¼lkedeki protestolara iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

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Almgren, baÅŸkent Nepido ve Mandalay baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer kentlerden gelen haberlere gÃ¶re, Ã¼lke Ã§apÄ±ndaki protestolarla baÄŸlantÄ±lÄ±, bazÄ±larÄ± ciddi olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da gÃ¶stericinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesiyle yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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"GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplanma hakkÄ± ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ dahil olmak Ã¼zere insan haklarÄ±na ve temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere saygÄ± gÃ¶stermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum." ifadesini kullanan Almgren, gÃ¶stericilere karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu vurguladÄ±.

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Gelen son dakika haberi ise deprem etkisi yarattÄ±. Ordu, askeri darbeyle gÃ¶revinden alÄ±nan eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Ã¼lkenin fiili lideri Suu Ã‡ii'nin parti binasÄ±na baskÄ±n dÃ¼zenledi.

6Ä°NSAN HAKLARI KONSEYÄ° Ã–ZEL OTURUM Ä°LE TOPLANIYOR

Ä°NSAN HAKLARI KONSEYÄ° "Ã–ZEL OTURUM" Ä°LE TOPLANIYORÂ

Ã–te yandan Cenevre merkezli BM insan HaklarÄ± Konseyi, "Myanmar'daki krizin insan haklarÄ±yla ilgili sonuÃ§larÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla 12 Åžubat cuma gÃ¼nÃ¼ "Ã¶zel oturum" dÃ¼zenleyecek.Â 

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Åžimdiye kadar 47 Ã¼lkenin destek verdiÄŸi "Ã¶zel oturum" talebi Ä°ngiltere ve Avrupa BirliÄŸinden geldi.Â Konseyde gÃ¶zlemci sÄ±fatÄ±yla yer alan TÃ¼rkiye de oturuma destek veren Ã¼lkeler arasÄ±nda yer aldÄ±.

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BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinde ÅŸimdiye kadar 28 Ã¶zel oturum yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

9PROTESTOLAR ÃœLKE GENELÄ°NE YAYILMIÅžTI

PROTESTOLAR ÃœLKE GENELÄ°NE YAYILMIÅžTI

Myanmar'da Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli kentlerinde askeri darbeyi protesto etmek iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kan gruplara plastik mermiyle mÃ¼dahale eden polisin en az 27 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

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Myanmar askeri yÃ¶netimi, darbe karÅŸÄ±tÄ± protestolarÄ±n Ã¼lkeye yayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine dÃ¼n, Yangon ve Mandalay'Ä±n 7 ilÃ§esinde sÄ±kÄ±yÃ¶netim ilan etmiÅŸti.Â 

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AyrÄ±ca Ã¼lkede akÅŸam 20.00'den sabah 04.00'a kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸ, 5 kiÅŸiden fazla gruplarÄ±n toplanmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

12MYANMARDA ASKERÄ° DARBE

MYANMAR'DA ASKERÄ° DARBE

Myanmar ordusu, 8 KasÄ±m 2020 seÃ§imlerinde hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine 1 Åžubat'ta yÃ¶netime el koymuÅŸ, bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilan etmiÅŸti.Â 

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Devlet BaÅŸkanÄ± Win Myint, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Ã¼lkenin fiili lideri Aung San Suu Ã‡ii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi BirliÄŸinin (NLD) Ã¶nde gelen isimleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

14SON 14 YILIN EN KALABALIK PROTESTOLARI

SON 14 YILIN EN KALABALIK PROTESTOLARI

Myanmar'Ä±n Ã§eÅŸitli illerinde 6 Åžubat'ta darbeye karÅŸÄ± kitlesel gÃ¶steriler ve sivil itaatsizlik eylemleri baÅŸlamÄ±ÅŸ, kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lke geneline yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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ProtestolarÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde askeri hÃ¼kÃ¼met, bazÄ± sosyal medya aÄŸlarÄ±nÄ± ve telefonlara internet servisini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

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Yasaklara raÄŸmen Ã¶rgÃ¼tlenen darbe karÅŸÄ±tlarÄ±, 7 Åžubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniÅŸ kalabalÄ±ÄŸÄ± toplayarak sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

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Darbe karÅŸÄ±tÄ± protestolar Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na da yayÄ±lmÄ±ÅŸ, geÃ§en haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinin Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmiÅŸti.

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