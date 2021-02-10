• 10 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Kısıtlamalar kalkacak mı?
Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu bugün 17.00’de toplandı. Saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı çalışmaları ve pandemide son gelişmeler olacak. Mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında. Kısıtlamalarla ilgili alınacak tavsiye kararları ise herkes tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
• 10 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası saat 19:00’da Bakan Koca basın açıklaması yapacak.
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Ayrıca Bakan Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" ifadelerine yer verdi. Tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulunan Koca, "Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür." açıklamasını yapmıştı.
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KISITLAMALARLA İLGİLİ HANGİ TAVSİYE KARARLARI ALINACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıklamıştı. Koca ayrıca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp yine seyre göre il il getirilebileceğini söylemişti. Bu bakış açılarının hepsinin bugün yapılacak toplantıda masada olacağı belirtiliyor. Mutasyonlu virüsün ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberi güncellenmiş, 2 madde daha eklenmişti. Gözler bu gelişme sonrası 'Yeni tedbirler'e çevrildi. Toplantı sonrası yeni tedbir tavsiyelerinde bulunulup, bulunulmayacağı merakla bekleniyor.
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İngiltere varyasyonunun yanı sıra, Türkiye’deki virüsün kendi mutasyonu konusunda da araştırmalar yapıldığı öğrenildi. Mutasyonun Türkiye’deki salgını arttırdığına dair henüz veri olmadığını söyleyen uzmanlar... Testlerin pozitiflik oranının halen yüzde 5’lerde olduğunu ifade etti. Mutasyonların vakaları etkileyip etkilemediğinin ise 4 hafta sonra görülebileceği belirtiliyor.
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"Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını, halsizlik, öksürük, göğüs, sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi.
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ÖNCELİKLİ GÜNDEM AŞI UYGULAMALARI
Türkiye, Çin'den temin ettiği SinoVac isimli aşıları uygulamayı sürdürüyor. Dünyanın aşı sıkıntısı çektiği dönemde, çok hızlı şekilde aşılamaya geçilirken, aşıda ikinci doz uygulamaları bu hafta boyunca sürecek. Herhangi bir sorun şimdilik bulunmazken, bundan sonra izlenecek yol ile yerli aşıdaki son durum değerlendirilecek.
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Dünyada görülen mutasyonlu virüsler nedeniyle bu dönemin, hastaların mümkün olabildiğince odalarda tek olarak yatırılması önerisine yönelik maddenin eklendiği rehberde, "Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir." bilgisi paylaşıldı.
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AŞIDAN SONRA YAŞANAN ÖLÜMLER
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, bazı ülkelerde koronavirüs aşısı olduktan sonra yaşanan ölümlerin aşıyla ilişkilendirilemediğini söyledi. Ünal, "Türkiye'de de aşıdan kaynaklı ölüm vakası duymadım. Yurtdışında bildirilen çok ileri yaştaki ölümlerin önemli bir kısmı da aşıyla ilişkilendirilemedi" dedi.
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Türkiye'de koronavirüse karşı devam eden aşılama çalışmalarında şimdiye kadar 2 milyon 700 binin üzerinde kişi aşılandı. Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, aşılama çalışmalarının iyi yönde ilerlediğini söyledi. İlk başta 3 milyon doz aşının Türkiye’ye geldiğini anımsatan Ünal, sonra gelen dozların Sağlık Bakanlığı'ndaki analizlerinin tamamlandığını belirtti. Ünal, "Yeni aşılarımız da elimizde var. Gösterilen çizelge doğrultusunda 65 yaş üstü ve toplumdaki kilit kişiler üzerinden aşılama devam edecek. 14 Ocak'ta ilk doz yapılmıştı. 2'nci doz aşılama zamanı geldi. 1'inci doz aşılama sırasında çok önemli bir sorun olmadı.
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Daha önceki Faz-3 çalışmamızda da çok önemli bir yan etki olmadığını belirlemiştik. En sık görülen yan etkiler, aşının yapıldığı yerde ağrı, şişlik, kızarıklık, kısa süreli ateş, halsizlik ve bitkinlik gibi yan etkiler var. Bunun dışındaki diğer yan etkiler Sağlık Bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Benim bildiğim kadarıyla da önemli bir yan etki bildirilmedi. 1'incisinde hiçbir yan etki olmamışsa zaten ikinci doz için de huzursuzlanacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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'BİLDİRİLEN ÖLÜMLER AŞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEMEDİ'
Ünal, Norveç başta olmak üzere bazı ülkelerde aşı olduktan sonra ölüm vakalarının olmasıyla ilgili "Türkiye'de aşıdan kaynaklı ölüm vakası duymadım. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip ediyor. Eğer böyle ilişkilendirilmiş bir durum olsa mutlaka duyulurdu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var.
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Kırılgan yaştaki hastalarda aşının getirdiği immün yük, cevap o bünyelerde sorun yaratmış olabilir. Fakat dikkatli takip edilip aşıyla ilişkilerine bakıldığı zaman da onun çok önemli bir kısmının aşıyla ilişkili olmadığı da ortaya çıktı. Yurtdışında bildirilen çok ileri yaştaki ölümlerin önemli bir kısmı da aşıyla ilişkilendirilemedi" dedi.
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Aşılar zaten çok uzun yıllardır çok emniyetli, yararlarının çok yüksek olduğu gösterilmiş girişimlerdir. Koronavirüs aşılarında da böyle oldu. Şu anda 'yüzde 100' cümlesini kullanamam; ama bugüne kadar koronavirüs için kullanıma giren aşıların hepsi kullanmamıza yetecek oranda güvenilir aşılardır" ifadelerini kullandı.
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