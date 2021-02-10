Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Kısıtlamalar kalkacak mı?

Daha önceki Faz-3 çalışmamızda da çok önemli bir yan etki olmadığını belirlemiştik. En sık görülen yan etkiler, aşının yapıldığı yerde ağrı, şişlik, kızarıklık, kısa süreli ateş, halsizlik ve bitkinlik gibi yan etkiler var. Bunun dışındaki diğer yan etkiler Sağlık Bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Benim bildiğim kadarıyla da önemli bir yan etki bildirilmedi. 1'incisinde hiçbir yan etki olmamışsa zaten ikinci doz için de huzursuzlanacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.