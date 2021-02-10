Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Kısıtlamalar kalkacak mı?
• 10 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:

Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Kısıtlamalar kalkacak mı?

Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu bugün 17.00’de toplandı. Saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı çalışmaları ve pandemide son gelişmeler olacak. Mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında. Kısıtlamalarla ilgili alınacak tavsiye kararları ise herkes tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

• 10 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası saat 19:00’da Bakan Koca basın açıklaması yapacak.

2

Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak" bilgisini vermişti.

3

Ayrıca Bakan Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" ifadelerine yer verdi. Tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulunan Koca, "Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür." açıklamasını yapmıştı.

4KISITLAMALARLA İLGİLİ HANGİ TAVSİYE KARARLARI ALINACAK

KISITLAMALARLA İLGİLİ HANGİ TAVSİYE KARARLARI ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıklamıştı. Koca ayrıca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp yine seyre göre il il getirilebileceğini söylemişti. Bu bakış açılarının hepsinin bugün yapılacak toplantıda masada olacağı belirtiliyor. Mutasyonlu virüsün ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberi güncellenmiş, 2 madde daha eklenmişti. Gözler bu gelişme sonrası 'Yeni tedbirler'e çevrildi. Toplantı sonrası yeni tedbir tavsiyelerinde bulunulup, bulunulmayacağı merakla bekleniyor.

5

Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği konusunun da toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, şehir şehir değerlendirmeler yapılarak bazı kısıtlamalarda esnemelerin olabileceğine dair bir tavsiye kararı çıkabilir.

6HASTA SAYISINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU

HASTA SAYISINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, toplantılarda son dönemlerde büyük şehirlerin yoğun bakımlarında COVID-19 hastasının çok azaldığı ancak son bir haftadır, hasta sayısında artış görüldüğü saptaması yapıldı.

7

İngiltere varyasyonunun yanı sıra, Türkiye’deki virüsün kendi mutasyonu konusunda da araştırmalar yapıldığı öğrenildi. Mutasyonun Türkiye’deki salgını arttırdığına dair henüz veri olmadığını söyleyen uzmanlar... Testlerin pozitiflik oranının halen yüzde 5’lerde olduğunu ifade etti. Mutasyonların vakaları etkileyip etkilemediğinin ise 4 hafta sonra görülebileceği belirtiliyor.

83. DALGA HESABI

3. DALGA HESABI

Toplantılarda, aşıların mutasyonlu virüse etkisi de sık sık değerlendirme konusu yapılıyor. Türkiye’nin kullandığı Sinovac aşısının inaktif olması nedeniyle mutasyonlara karşı etkili olduğu söyleniyor.

9

Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, “Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir” diyor.

10ALIŞIK OLDUĞUMUZ SEYİRDE SÜRMÜYOR

'ALIŞIK OLDUĞUMUZ SEYİRDE SÜRMÜYOR'

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını belirterek...

11

"Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını, halsizlik, öksürük, göğüs, sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi.

12

Hastalığı geçirmiş olanlar üzerinde takiplerinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, Bizim şu anda göğüs hastalıkları olarak poliklinik yükümüzün neredeyse yarıya yakınını Covid geçirip atlatmış insanlar oluşturuyor.

13ÖNCELİKLİ GÜNDEM AŞI UYGULAMALARI

ÖNCELİKLİ GÜNDEM AŞI UYGULAMALARI

Türkiye, Çin'den temin ettiği SinoVac isimli aşıları uygulamayı sürdürüyor. Dünyanın aşı sıkıntısı çektiği dönemde, çok hızlı şekilde aşılamaya geçilirken, aşıda ikinci doz uygulamaları bu hafta boyunca sürecek. Herhangi bir sorun şimdilik bulunmazken, bundan sonra izlenecek yol ile yerli aşıdaki son durum değerlendirilecek.

14FİLYASYON REHBERİ GÜNCELLENDİ

FİLYASYON REHBERİ GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele sürecinde, virüsün mutasyona uğraması üzerine, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde" güncelleme yapıldı.

15

Dünyada görülen mutasyonlu virüsler nedeniyle bu dönemin, hastaların mümkün olabildiğince odalarda tek olarak yatırılması önerisine yönelik maddenin eklendiği rehberde, "Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir." bilgisi paylaşıldı.

16AŞIDAN SONRA YAŞANAN ÖLÜMLER

AŞIDAN SONRA YAŞANAN ÖLÜMLER

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, bazı ülkelerde koronavirüs aşısı olduktan sonra yaşanan ölümlerin aşıyla ilişkilendirilemediğini söyledi. Ünal, "Türkiye'de de aşıdan kaynaklı ölüm vakası duymadım. Yurtdışında bildirilen çok ileri yaştaki ölümlerin önemli bir kısmı da aşıyla ilişkilendirilemedi" dedi.

17

Türkiye'de koronavirüse karşı devam eden aşılama çalışmalarında şimdiye kadar 2 milyon 700 binin üzerinde kişi aşılandı. Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, aşılama çalışmalarının iyi yönde ilerlediğini söyledi. İlk başta 3 milyon doz aşının Türkiye’ye geldiğini anımsatan Ünal, sonra gelen dozların Sağlık Bakanlığı'ndaki analizlerinin tamamlandığını belirtti. Ünal, "Yeni aşılarımız da elimizde var. Gösterilen çizelge doğrultusunda 65 yaş üstü ve toplumdaki kilit kişiler üzerinden aşılama devam edecek. 14 Ocak'ta ilk doz yapılmıştı. 2'nci doz aşılama zamanı geldi. 1'inci doz aşılama sırasında çok önemli bir sorun olmadı.

18

Daha önceki Faz-3 çalışmamızda da çok önemli bir yan etki olmadığını belirlemiştik. En sık görülen yan etkiler, aşının yapıldığı yerde ağrı, şişlik, kızarıklık, kısa süreli ateş, halsizlik ve bitkinlik gibi yan etkiler var. Bunun dışındaki diğer yan etkiler Sağlık Bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Benim bildiğim kadarıyla da önemli bir yan etki bildirilmedi. 1'incisinde hiçbir yan etki olmamışsa zaten ikinci doz için de huzursuzlanacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

19BİLDİRİLEN ÖLÜMLER AŞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEMEDİ

'BİLDİRİLEN ÖLÜMLER AŞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEMEDİ'

Ünal, Norveç başta olmak üzere bazı ülkelerde aşı olduktan sonra ölüm vakalarının olmasıyla ilgili "Türkiye'de aşıdan kaynaklı ölüm vakası duymadım. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip ediyor. Eğer böyle ilişkilendirilmiş bir durum olsa mutlaka duyulurdu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var.

20

Koronavirüsün dışında da yapılan bütün aşılar yan etkiler açısından çok yakın takip edilir. Koronavirüs aşısı özellikle takip ediliyor. Beni bilgim dâhilinde aşıdan kaynaklı ölüm yok. Dünyada olan ölümlerin de özellikle Norveç'ten bildirilenler hepsi çok ileri yaşlardı.

21

Kırılgan yaştaki hastalarda aşının getirdiği immün yük, cevap o bünyelerde sorun yaratmış olabilir. Fakat dikkatli takip edilip aşıyla ilişkilerine bakıldığı zaman da onun çok önemli bir kısmının aşıyla ilişkili olmadığı da ortaya çıktı. Yurtdışında bildirilen çok ileri yaştaki ölümlerin önemli bir kısmı da aşıyla ilişkilendirilemedi" dedi.

22KULLANIMA GİREN AŞILARIN HEPSİ GÜVENLİ

'KULLANIMA GİREN AŞILARIN HEPSİ GÜVENLİ'

Ünal, en basit baş ağrısı için kullanılan ilaçtan aşıya kadar dışarıdan alınan her türlü maddenin belli bir riski olabileceğini kaydederek, "Yüzde 100 güven diye bir şey yok.

23

Aşılar zaten çok uzun yıllardır çok emniyetli, yararlarının çok yüksek olduğu gösterilmiş girişimlerdir. Koronavirüs aşılarında da böyle oldu. Şu anda 'yüzde 100' cümlesini kullanamam; ama bugüne kadar koronavirüs için kullanıma giren aşıların hepsi kullanmamıza yetecek oranda güvenilir aşılardır" ifadelerini kullandı.

24

Ünal, aşıların kesintiye uğramadan belli bir hızla ülkeye gelmeye devam etmesini umduğunu kaydetti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Azerbaycan 'acil' koduyla istedi! Dünya sıraya girdi

SON DAKİKA ||| Altın fiyatları yeniden 420 liranın altında! Çeyrek, Yarım ve Tam altın canlı takip ekranı

Son dakika haberleri: Ev sahibi olanlar ve ev arayanlar dikkat! İstanbul'da kira...

Son Dakika Haberi: Yatırımcıların dikkatini çekti! 'Gizli hazine' açılıyor

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet