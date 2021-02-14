AYKUT YILMAZ Ankara
• 14 Şubat 2021 - 07:22 • Son Güncelleme:
Son dakika... Bir normalleşme adımı daha! İşte üniversitelerde yüz yüze öğretim için önerilen tarih
Gelen son dakika haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır yüz yüze öğretime kapalı olan üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken, bu konuda iki farklı senaryo tartışılıyor.
AYKUT YILMAZ Ankara
• 14 Şubat 2021 - 07:22 • Son Güncelleme:
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2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteler için ise iki senaryo gündemde
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Ağırlıklı olarak üzerinde durulduğu belirtilen bu senaryoda, vaka sayılarının yeniden yükseliş seyrine girmesinin yanı sıra, mutasyonun görüldüğü il sayısının 33’e yükselmesinin, 263 İngiltere varyantı, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyantın Türkiye’de tespit edilmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.
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Son Bilim Kurulu toplantının ardından soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin “Yükseköğretim konusunda Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Vakalarda giderek artış var, mutasyonlar varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim” açıklamasını yapmıştı.
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