• 23 Ocak 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:
Son dakika: Bir yıl önce bugün... Hayat durdu!
Bundan tam bir yıl önce, 23 Ocak 2020'de koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin'in Wuhan kentinde ilk karantina uygulaması başladı. Geçen zaman içinde neredeyse 100 milyon insan koronavirüse yakalandı, 2 milyondan fazla kişi ise koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Wuhan ise artık dünyada yaşanan kaostan çok uzakta görünüyor. Peki, salgını bir yılda dize getiren Wuhan'ın sırrı ne?
• 23 Ocak 2021 - 16:41 • Son Güncelleme: