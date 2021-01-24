milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 20:00 • Son Güncelleme:
Son dakika... Bu görüntüler gerçek! Suudi Arabistan'da genç kadın üstsüz küvet pozlarını paylaştı ancak bitmedi...
Suudi Arabistan'da bir influencerın yayınladığı videolar ülkede gündemi darmadağın etti. İnsanları kışkırtarak ünlenen Al-Otaibi'nin paylaşımları adeta bir öfke patlamasına yol açtı. 500 bin takipçili Al-Otaibi ve kocası için "hayvanlar" diyen Suudi kullanıcıların kızgınlığı dinmiyor. Küvetteki cesur pozlarıyla ülkenin bir numaralı gündemi olan influencer uzunca bir süre daha konuşulacak gibi duruyor...
milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 20:00 • Son Güncelleme:
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