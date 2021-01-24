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milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 20:00 • Son Güncelleme:

Son dakika... Bu görüntüler gerçek! Suudi Arabistan'da genç kadın üstsüz küvet pozlarını paylaştı ancak bitmedi...

Suudi Arabistan'da bir influencerın yayınladığı videolar ülkede gündemi darmadağın etti. İnsanları kışkırtarak ünlenen Al-Otaibi'nin paylaşımları adeta bir öfke patlamasına yol açtı. 500 bin takipçili Al-Otaibi ve kocası için "hayvanlar" diyen Suudi kullanıcıların kızgınlığı dinmiyor. Küvetteki cesur pozlarıyla ülkenin bir numaralı gündemi olan influencer uzunca bir süre daha konuşulacak gibi duruyor...

milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 20:00 • Son Güncelleme:
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Bir Suudi sosyal medya kullanıcısı ülkeyi ayağa kaldırdı. İnternetten çok sayıda hakarete maruz kalan çifte gösterilen tepkiler hiç de azalacak gibi durmuyor.

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Suudi bir influencer, doğrulanmış bir Snapchat hesabı almayı kutlamak için kocasıyla birlikte küvette çıplak fotoğraflarını yayınlayınca ülke ayağa kalktı.

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Fouz Al-Otaibi, kocası Ahmed Moussa ile birlikte üstsüz bir halde küvette şampanya içerken görünüyor.

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İkinci bir videoda ise, içki içmeden önce kocasının kucağına atlayıp dans ederken görülüyor.

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Ancak görüntüler Suudi Arabistan'da öfke patlamasına yol açtı, izleyenler çifti 'kamu ahlakını ihlal etmekle' suçladı.

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Bir kullanıcı, "Bu hayvanlar nerede yaşıyor" diye yazdı. "Burası Suudi Arabistan'sa, ahlaksızlığı yaymak ve kamu ahlakını ihlal etmekten neden tutuklama emri çıkarmıyorlar?"

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Bir başkası "Şöhret ve para insanları küçük düşürür" diye ekledi.

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Üçüncü bir kullanıcı "Tanrı kızlarımızın ve Müslüman kadınların örtünmesini istiyor" dedi.

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Fouz eleştiriler karşısında umursamaz gözükürken, alkol içtiği suçlamalarına yanıt verdi ve şampanya ve şarabın alkolsüz olduğunu söyledi.

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Fouz, Suudi Arabistan'da dindar muhafazakarları kışkırtarak yaptığı ünle 500 bin takipçi kazandı.

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Geçmişte de yine kocasının kucağına atladığı ve onunla öpüştüğü samimi çekimler yapmıştı.

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2019'da, kocasının uyması gereken kuralların bir listesini içeren evlilik sözleşmesini internette yayınlaması da infiale neden olmuştu.

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Kuralların arasında eve temizlikçi alınması, geçimini sağlamak için para ve başka bir kadınla evlenemeyeceği gibi şartlar da var.

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Öfkeli bir sosyal medya kullanıcısı, "Herhangi bir koşulu kabul ettikten sonra evlenen bir adam aptaldır" diye yazdı.

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Bir başkası da tartışmaya "Bu koşulları yazdığında ciddi miydi? Vallahi daha erkek kalmamış" dedi ve şunu ekledi:

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"Şeriat bir erkeğin dört kadınla evlenebileceğini söylüyor, bundan daha iyi yüz tane daha bulabilirdi".

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