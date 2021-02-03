Son Dakika: Bu hafta sonu (6-7 Şubat) sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları ne zaman kaldırılacak?

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KISITLAMALARIN KALDIRILACAĞI TARİHE İLİŞİN AÇIKLAMA Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, “Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Koca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp, yine seyre göre il il getirilebileceğini söyledi.