• 03 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Bu hafta sonu (6-7 Şubat) sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları ne zaman kaldırılacak?
Aralık ayının başından itibaren uygulanmaya devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Geride kalan iki aylık sürecin ardından vaka sayılarında yaşanan gözle görülür düşüşün ardından son bir hafta içerisinde vaka sayıları 7 binli sayıların üzerine çıktı. Basın çalışanlarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca mutasyonlu virüsün etkisinin arttığını ifade etti. Kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına dair yöneltilen soruya ise istenilen seviyeye gelinmediği yanıtını verdi. Peki Bu hafta sonu (6-7 Şubat) sokağa çıkma yasağı var mı?
• 03 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
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Bu hafta sonu 6-7 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin ardından yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştu. Yasakların üzerinden geçen iki aylık sürecin ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki 6-7 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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6-7 ŞUBAT BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Türkiye'nin 81 ilinde bu hafta sonu 6-7 Şubat tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Aralık tarihinde yayımlanan sokağa çıkma genelgesinde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu.
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