Cem Kılıç
• 17 Şubat 2021 - 06:53 • Son Güncelleme:
Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Artık tek taraflı...
Son dakika haberine göre koronavirüs salgınının çalışma hayatı ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek adına kısa çalışma ve fesih yasağı ile hayata geçen bir uygulama da ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği. İşte detaylar...
Cem Kılıç
• 17 Şubat 2021 - 06:53 • Son Güncelleme:
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Salgın döneminde işverene tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanıyan uygulama, dün kaleme aldığım yazıya konu olan fesih yasağı.
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Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanuna yapılan ekleme ile söz konusu şekilde ücretsiz izne gönderilen işçilere nakdi ücret desteği ödenmesine ilişkin düzenleme 17 Nisan 2020’de yürürlüğe girmişti.
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Salgın sürecinin devam etmesine bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kararları ile fesih yasağı ve dolayısıyla ücretsiz izin uygulaması 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmış durumda. Halihazırda yaklaşık bir yıldır uygulamada olan işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı, iş hukukunda işçinin de onayına tabi olan normal ücretsiz izin uygulamasından farklı bir sürecin işlemesi anlamına geliyor.
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Yararlanma şartları ne?
Geçici 10. madde kapsamında ücretsiz izne gönderilip kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla, 15 Mart 2020 ile Kanunun yürürlüğe girdiği 17 Nisan 2020 tarihleri arasında iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazandıracak nedenlerden biri ile sona eren ve fakat diğer şartları sağlamadığı için işsizlik ödeneği alamayan işçiler nakdi ücret desteğine hak kazandılar.
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13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ücretsiz izindeki işçilere verilen nakdi ücret desteği asgari ücretteki artış oranında, yani yüzde 21.56 düzeyinde artırıldı ve günlük nakdi ücret desteği tutarı 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla 47.70 TL olarak ödenmeye başladı.
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Bu anlamda, ayın tamamında ücretsiz izinde olan, yani 30 gün üzerinden nakdi ücret desteği alan bir işçiye verilen aylık destek tutarı damga vergisi kesintisi sonrasında 1420.14 TL oldu.
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Ev hizmetleri kapsamda mı?
5510 sayılı Kanunun Ek-9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere de tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınmıştı. Bu bakımdan, söz konusu işverenlerin ücretsiz izne çıkaracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor.
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Çalışan ama izinde gösterilen işçi varsa...
Salgına bağlı olarak getirilen ücretsiz izin düzenlemesi kapsamında, ücretsiz izinde gösterildiği halde fiilen çalıştırılan işçiler olması durumunda işverene idari para cezası uygulanması söz konusu. Böyle bir durumun tespiti halinde, her işçi ve her ay için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği de ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınıyor.
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Haklı neden oluşturmaz
Kanunda ücretsiz izin durumunun işçi açısından haklı neden oluşturmayacağı ve işçinin bu nedenden dolayı kıdem tazminatı talep edemeyeceği ifade edildi. Bu anlamda, işçinin tek taraflı ücretsiz izne gönderilmesi durumunda sırf bu nedene dayalı olarak iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatı talep etmesi mümkün değil.
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