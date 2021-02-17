Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Artık tek taraflı...

Çalışan ama izinde gösterilen işçi varsa... Salgına bağlı olarak getirilen ücretsiz izin düzenlemesi kapsamında, ücretsiz izinde gösterildiği halde fiilen çalıştırılan işçiler olması durumunda işverene idari para cezası uygulanması söz konusu. Böyle bir durumun tespiti halinde, her işçi ve her ay için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği de ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınıyor.