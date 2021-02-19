Son dakika... 'Canavar' oraya da indi! Dokunduğu yeri felç ediyor...

Geçtiğimiz ay Irak'ta da kar yağışına neden olan, mevsim normalleri dışındaki soğuk hava birçok yerde hafta sonu boyunca devam edecek. Daha sonra Sweida, Quneitra, Daraa ve Tartous illerindeki yerel yetkililer fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe günü okulları tatil etti.