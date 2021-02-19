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milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 21:11 • Son Güncelleme:

Son dakika... 'Canavar' oraya da indi! Dokunduğu yeri felç ediyor...

Milyonlarca insanın perişan eden yıkıcı soğuk hava dalgası Ortadaoğu'yu da çok sert vurdu. Milyonlarca yerinden edilmiş insanın yaşadığı kampları vuran 'canavar' hayatı felç etti. Yollar kapandı, okullara ara verildi, insanlar ise çaresizce bu felaketin bir an önce bitmesini bekliyor.

milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 21:11 • Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve salgınla beraber insanlığın kabusu haline gelen kar fırtınaları bu kez Ortadoğu ülkelerinde hayatı felç ediyor.

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Suriye, Lübnan, Ürdün, Libya ve İsrail'in kimi bölgeleri tamamen karla kaplandı. Kar, yıllar boyu ulaşamadığı bölgelerde 15 santim kalınlığa kadar çıktı.

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Lübnan kardan en çok etkilenen ülkeler arasında çünkü ülke saatte 110 km hıza kadar esen şiddetli rüzgarlar, kıyı bölgelerini sular altında bırakan fırtınalar ve şiddetli kar yağışı getiren Storm Joyce tarafından vuruldu.

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Suriye resmi devlet haber ajansı SANA'ya göre, Sweida eyaletinin dağlarında kar 15 santimetreye kadar yükseldi ve başkent Şam'da da tanecikler halinde yağdı.

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Şam Üniversitesi, aşırı hava koşulları nedeniyle Suriye çevresindeki tüm kampüslerinde Çarşamba ve Perşembe günleri yapılması planlanan ara sınavları iptal etti.

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Geçtiğimiz ay Irak'ta da kar yağışına neden olan, mevsim normalleri dışındaki soğuk hava birçok yerde hafta sonu boyunca devam edecek. Daha sonra Sweida, Quneitra, Daraa ve Tartous illerindeki yerel yetkililer fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe günü okulları tatil etti.

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Kuzeybatı Suriye'de muhalefetin kontrolündeki sivil savunma ekipleri, yağmurun kalabalık bölgelerde su baskınlarına sebep olmasını önlemek için Salı gününden bu yana kampların etrafında toprak höyükler inşa ediyor.

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Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 3 milyon yerinden edilmiş insan, çoğunlukla çadırlarda ve geçici barınaklarda yaşıyor. Geçen ay meydana gelen şiddetli yağış, 190'dan fazla kamp bölgesine zarar vererek 10 binden fazla çadırı yok etti ve hasar verdi.

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Komşu ülkesi Lübnan'da, Storm Joyce Salı günü geç saatlerde 90 ila 110 km hızla esen şiddetli rüzgarlarla vurdu. Fırtınanın Perşembe günü daha da güçlenmesi bekleniyor.

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Sıcak hava dalgasını kıran fırtına, bu yıl Lübnan'da şiddetli yağışlar, sıcaklıklarda keskin bir düşüş ve çok şiddetli kar yağışını da beraberinde getirdi.

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Meteoroloji departmanına göre karın, 400 metreye kadar düşük rakımlı alanları kaplaması bekleniyor. Lübnan'ın doğusunda ve kuzeyinde yaklaşık bir düzine yol kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir sahil kulübü ve restoran, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dalgalar kıyıya çarparken suya battı.

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İsrail Meteoroloji Servisi, Kudüs de dahil olmak üzere Çarşamba günü ilerleyen saatlerde daha yüksek rakımlarda kar yağışı beklenirken, ülkenin büyük bölümünde şiddetli gök gürültülü fırtına ve soğuk hava tahmini yaptı.

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Çarşamba gecesi İsrail polisi kar nedeniyle Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ana yolu kapattı.

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Şiddetli kar yağışı, İsrail'in Suriye sınırı yakınındaki ilhak ettiği Golan Tepeleri'ni kapladı.

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Ürdün'de, Kovid-19 aşılama kampanyası, şiddetli hava koşulları nedeniyle askıya alındı. Okullar ve üniversiteler de dersleri erteledi. Ürdün Başbakanı Bishr al-Khasawneh, Perşembe günü kar fırtınası nedeniyle hem kamu hem de özel sektör için resmi tatil olacağını duyurdu.

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abia Weather sitesinin operasyon müdürü Usame el-Tarifi, Salı gecesinden bu yana kar yağışının aralıksız devam ettiği Ürdün'ün kuzeyindeki Ajloun dağlarında karın 10 santimetreye ulaştığını söyledi.

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Libya'da, Salı gününden bu yana devam eden kar yağışının Kuzey Afrika ülkesindeki bazı bölgelerde ormanları ve yolları örtmesiyle birlikte kar, ülkenin kuzeydoğu dağlarını da kaplamış durumda.

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Libya'nın en kuzeydoğusundaki Jabal al-Akhdar bölgesi sakinleri çocuklarını eğlenmek için dışarı çıkardı, bazıları kardan insanlar yaparken bazıları da kartopu savaşı başlattı.

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Libya'da tekrarlayan kar yağışı ile tanınan ama doğudaki Bayda kentinden amatör bir fotoğrafçı olan Ali al-Shairi, "Aslında buraya karı hatırlamak için fotoğraf çekmeye gelen ailelerin sayısı beni şaşırttı '' dedi.

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Meteoroloji departmanına göre karın, 400 metreye kadar düşük rakımlı alanları kaplaması bekleniyor. Lübnan'ın doğusunda ve kuzeyinde yaklaşık bir düzine yol kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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Çarşamba günü şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın hüküm sürdüğü Mısırda, ülkenin meteoroloji dairesi Perşembe gününe kadar karın sürmesinin beklendiğini söyledi.

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Turistik merkezlerin de yer aldığı Güney Sina eyaletindeki yetkililer, fırtınayı atlatmak için safariler ve deniz yolculukları da dahil olmak üzere turistik faaliyetleri iptal etti.

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