milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 21:11 • Son Güncelleme:
Son dakika... 'Canavar' oraya da indi! Dokunduğu yeri felç ediyor...
Milyonlarca insanın perişan eden yıkıcı soğuk hava dalgası Ortadaoğu'yu da çok sert vurdu. Milyonlarca yerinden edilmiş insanın yaşadığı kampları vuran 'canavar' hayatı felç etti. Yollar kapandı, okullara ara verildi, insanlar ise çaresizce bu felaketin bir an önce bitmesini bekliyor.
milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 21:11 • Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve salgınla beraber insanlığın kabusu haline gelen kar fırtınaları bu kez Ortadoğu ülkelerinde hayatı felç ediyor.
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Suriye resmi devlet haber ajansı SANA'ya göre, Sweida eyaletinin dağlarında kar 15 santimetreye kadar yükseldi ve başkent Şam'da da tanecikler halinde yağdı.
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