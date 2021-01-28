DHA
• 28 Ocak 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
Son dakika... Cemaat liderinin mezarı tarikat üyeleriyle polisi karşı karşıya getirdi! Gözaltılar var
Gelen son dakika haberine göre; Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 6 Kasım tarihinde hayatını kaybeden cemaat lideri ve şeyh olarak tanıtılan Yakup Haşimi’nin, konut arazisine defnedilen cenazesinin taşınması sırasında olaylar çıktı.
DHA
• 28 Ocak 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
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Kartepe Acısu Mahallesinde Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren bir cemaatin lideri olan ve şeyh olarak tanıtılan Yusuf Haşimi 6 Kasım günü hayatını kaybetti.
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