milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 14:41 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Çılgına döndüler! 'Ege Denizi'ne donanma gönderelim'
İstanbul'da beş yıl sonra başlayan görüşmeler devam ederken, Yunan medyası Ankara ve Atina'nın farklı beklentilerle masaya oturduğunu manşetine taşıdı. Fransa Savunma Bakanı'nın bugünkü Atina ziyaretinde Rafale jetleri için imzalar atılırken, fırkateyn anlaşması duyurulabilir. Ege Denizi'nde Yunanistan'la birlikte tatbikat yapmak isteyen son ülke ise, Hindistan!
milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 14:41 • Son Güncelleme:
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Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de son çeyrek yüzyılın en fırtınalı yılı 2020 geride kaldı, Türkiye ve Yunanistan bugün İstanbul'da masaya oturdu. Yunan medyası ise yeni provokasyonu manşetine taşıdı.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi.
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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.
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