• 25 Ocak 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
Son dakika: Çırak olarak başladı! Şimdi paraya para demiyor...
İzmir'de mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Ali Fuat Gürle şu sıralar dünyanın birçok bölgesinden sipariş alıyor. Yaklaşık 10 sene sonra ustalığını eline alan Gürle, 1985'te kendi işletmesini açmaya karar verdi. İşte haberin ayrıntıları...
• 25 Ocak 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
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Bakkal bir babanın oğlu olan Gürle, zanaat öğrenmek için 1975'te bir mobilyacının yanında çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 10 sene sonra ustalığını eline alan Gürle, 1985'te kendi işletmesini açmaya karar verdi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...
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