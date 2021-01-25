Son dakika: Çırak olarak başladı! Şimdi paraya para demiyor...

Bebek ve genç odası konusunda iç pazarın da oldukça hareketli olduğunu ifade eden Gürle, sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük hedefim halka arz. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle daha büyük bir fabrika alanına geçmek istiyoruz. Ayrıca bir İtalyan markası satın almak istiyoruz. Türkiye mobilya üretiminde dünyanın en büyükleri arasında ama hak ettiği yerin altında. Bunu daha üst sıralara taşımak istiyoruz."