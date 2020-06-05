• 05 Haziran 2020 - 15:16 • Son Güncelleme:
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesinin ardından Bilim Kurulu'ndan ilk açıklama!
Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz kararla ilgili, "Bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaşma riskinin seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 3 temel kuralımıza özen gösterelim" dedi.
• 05 Haziran 2020 - 15:16 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti corona virüsten korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı.
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Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının dün gece ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
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"Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
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Erdoğan'ın aldığı bu kararı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, canlı yayında değerlendirdi. A Haber'de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasöksüz, "Başkan Erdoğan'a bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaşma riskinin seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 3 temel kuralımıza (maske+mesafe ve el hijyeni) özen gösterelim" ifadelerini kullandı.
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