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AA
• 07 Şubat 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:

Son dakika... Dağdan kaya parçaları koptu, yol kapandı

Gelen son dakika haberine göre; Hakkari'de 2 bin 110 rakımlı Şapatan Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

AA
• 07 Şubat 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:
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Yolda 15 araçtaki yaklaşık 60 kişinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

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Bölgeye gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Büyük kaya parçalarının düşmesi sonucu yolun kapandığını belirten Saklı, "Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizi sevindirdi. Durumu ekiplere bildirdik. Kısa sürede yoldaki kaya parçaları kaldırılacak ve ulaşım sağlanacaktır." dedi.

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Bu arada, mahsur kalan bazı yolcuların, kaya parçalarının üzerinden karşı tarafa geçerek Yüksekova'dan gelen araçlarla yolculuklarına devam ettiği görüldü.

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Ekiplerin yolun açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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