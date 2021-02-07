Son dakika... Dağdan kaya parçaları koptu, yol kapandı
Gelen son dakika haberine göre; Hakkari'de 2 bin 110 rakımlı Şapatan Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.
AA
• 07 Şubat 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL
Yolda 15 araçtaki yaklaşık 60 kişinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
2
Bölgeye gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
3
Büyük kaya parçalarının düşmesi sonucu yolun kapandığını belirten Saklı, "Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizi sevindirdi. Durumu ekiplere bildirdik. Kısa sürede yoldaki kaya parçaları kaldırılacak ve ulaşım sağlanacaktır." dedi.
4
Bu arada, mahsur kalan bazı yolcuların, kaya parçalarının üzerinden karşı tarafa geçerek Yüksekova'dan gelen araçlarla yolculuklarına devam ettiği görüldü.
5
Ekiplerin yolun açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.