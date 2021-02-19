AA
• 19 Şubat 2021 - 14:28 • Son Güncelleme:
Son dakika: Değeri 7 milyon lira! 8 saatte çıkarıldı...
Son dakika gelen habere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum sonrası batan lüks yat, yağmur ve soğuğa rağmen özel ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla limana çıkartıldı.
AA
• 19 Şubat 2021 - 14:28 • Son Güncelleme:
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 10 Şubat'ta etkili olan hortumda Alaçatı Port'ta demirliyken yan yatan ve ardından suya gömülen 15 metrelik yatın kurtarılması için hassas bir çalışma yürütüldü.
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Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan yatı sağlam şekilde çıkarmayı amaçlayan kurtarma ekibi, karaya vinç yanaşamaması nedeniyle Bandırma'dan getirilen vinç teknesiyle çalışma yaptı.
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Yatın vince bağlı özel halatlarla bir miktar kaldırılmasının ardından dalgıç pompalarla su tahliyesi yapıldı. İçindeki suyun boşaltılmasıyla yat, su üstüne çıkmaya başladı.
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"Bir anlık dalgınlık kötü sonuçlar doğurabilir"
Kurtarma operasyonunun yürüten İzmir Su Altı Teknolojileri firmasının sahibi Hakan Aykanat, AA muhabirine, hortum nedeniyle batan teknelerden birini 11 Şubat'ta kurtardıklarını, bu teknenin daha büyük olması nedeniyle daha hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi.
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