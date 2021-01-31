milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
Son dakika... Dehşete kapıldılar! Aşıların mutasyon üstündeki etkileri ortaya çıkmaya başladı
İngiltere, Güney Afrika, Brezilya derken dünyanın çeşitli yerlerinde koronavirüsün daha bulaşıcı ve saldırgan varyantları görülmeye başladı. Uzmanlar ilk başta bunun normal bir süreç olduğunu ve virüsün aşılara dirençli hale gelecek kadar mutasyona uğramasının yıllar sürebileceğini söylemişti ancak kimse bu kadarını beklemiyordu. Araştırmacılar, aşıların yeni varyantlar üzerindeki etkisinin zayıf kalmaya başladığı konusunda uyarılarda bulunarak panik içinde şu çağrıyı yaptılar: Daha fazla mutasyona uğramadan aşılama için elinizi çabuk tutun!
milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
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Uzun zamandır beklenen "Koronavirüs mutasyonları orjinalinden ne kadar farklı ve aşılar işe yarayacak mı?" soruları yavaş yavaş yanıt buluyor.
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Los Angeles Times'ın haberine göre, ABD şirketi Novavax bu hafta aşısının İngiltere'de yürütülen klinik çalışmalarda yaklaşık yüzde 90 etkili olmasına rağmen, bu oranın Güney Afrika'da yüzde 49'a düştüğünü ve şirketin Güney Afrika'da analiz ettiği neredeyse tüm enfeksiyonların B.1.351'i içerdiğini bildirdi.
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Moderna'nın aşısına yanıt olarak üretilen nötralize edici antikorlar, İngiltere'de ortaya çıkan orijinal koronavirüse ve B.1.1.7 varyantına karşı eşit derecede etkiliydi, ancak Güney Afrika varyantına karşı etkisi çok daha düşük çıktı. Pfizer'ın aşısı, Güney Afrika varyantına karşı diğerlerine kıyasla yalnızca biraz daha az etkiliydi.
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