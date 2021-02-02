Son dakika: Dev market zincirlerinin soruşturmasında flaş gelişme! Bitiyor...

İhtiyaca göre dış ticaret önlemleri de devreye alınacak. Buna göre, arz kaynaklı sıkıntı ya da stokçuluk nedeniyle fiyat artışları nedeniyle söz konusu ürünün ithal edilmesi yoluna gidilirken, bu ürünlere yönelik gümrük vergileri de geçici olarak düşürülecek. Yem, lojistik, aracılık ücretleri gibi maliyetler de yakından takip ediliyor.