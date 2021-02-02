• 02 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dev market zincirlerinin soruşturmasında flaş gelişme! Bitiyor...
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Daha önce, Covid-19 salgını sonrası fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunmuştu. Hemen akabinde Rekabet Kurulu, içlerinde zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
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Rekabet Kurumu, 1.5 yıldır süren soruşturmanın sonuna yaklaşırken, Başkan Küle, “Bununla yatıp kalkıyoruz” dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da haksız fiyat artışı yapanları takibe aldı. Soruşturma tamamlanmak üzere ve vurguncular hak ettikleri cezaya çok yakın. Fiyatların makul rakamlara çekilmesi için gerekli zemin büyük ölçüde oluştu.
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Rekabet Kurumu da yaş meyve ve sebze başta olmak üzere üreticiden aracıya, taşımacıdan satıcıya kadar bütün aktörleri takibe aldı. Fiyat atışları ve artışa katkı sağlayan tüm aktörlere karşı idari para cezası uygulanacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu konuda yürütülen çalışmalar ve soruşturmaları anlattı.
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BUNUNLA YATIP KALKIYORUZ
Başkan Küle, eş zamanlı olarak yaş meyve ve sebze soruşturmasının da biteceğini ifade ederek, "Soruşturmada yapısal sorunlara dikkat çekeceğiz. Hızlı tüketim maddeleri ve tarım sektörüyle ilgili araştırmamız var. Hafta sonları dahil çalışıyoruz. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bunla yatıp bunla kalkıyoruz. 4054 sayılı yasal sürelerinden kaynaklı konular var. Savunma sürelerini sonuna kadar vermek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.
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İhtiyaca göre dış ticaret önlemleri de devreye alınacak. Buna göre, arz kaynaklı sıkıntı ya da stokçuluk nedeniyle fiyat artışları nedeniyle söz konusu ürünün ithal edilmesi yoluna gidilirken, bu ürünlere yönelik gümrük vergileri de geçici olarak düşürülecek. Yem, lojistik, aracılık ücretleri gibi maliyetler de yakından takip ediliyor.
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