ZEYNEP AKTAŞ
• 31 Ocak 2021 - 07:45 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dikkat çeken dolar tahmini!
Piyasalar 2021’e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Dolar kurunda ise 7,20 ve 7,50 bandı içerisindeki hareket sürüyor. Peki dolar kurunda daha alt seviyeler görülür mü? İşte dikkat çeken dolar tahmini...
ZEYNEP AKTAŞ
• 31 Ocak 2021 - 07:45 • Son Güncelleme:
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Piyasalar 2021’e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Borsadaki satışların düzeltme niteliğinde kalabilmesi finansal veriler ve TCMB’nin adımlarına bağlı.
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Aynı şekilde haftalık bazda da sekiz haftalık ortalamalara geriledi. Endeksin haftalık verileri zirve dönüşlerinde iki ya da üç hafta düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Sonrasındaysa hızlı toparlanma gerçekleşmemişse gelinen seviyelerde bir süre yatay hareket gündeme geliyor. Ocak ayında borsa yüzde 0,22 oranında değer kaybetti.
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