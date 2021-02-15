Son dakika...DSÖ'den yeni bulgu! Çin söz verdi, ilk hasta bulundu

Bu işaretlerin arasında, Wuhan'da Aralık ayında zaten bir düzineden fazla virüs türünün bulunduğunun ilk kez tespiti de var. Ekip ayrıca, Çinli yetkililerin enfekte olduğunu söylediği ilk hasta ile konuşma şansı buldu. 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı, 8 Aralık'ta enfekte olduğunu bildirdi.