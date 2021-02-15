milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 00:07 • Son Güncelleme:
Son dakika...DSÖ'den yeni bulgu! Çin söz verdi, ilk hasta bulundu
Dünya genelinde 110 milyona yakın insanı hasta eden koronavirüs salgınının yeryüzüne yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde araştırma yapan DSÖ ekipleri yeni bulgularını paylaştı. ABD'li CNN'e konuşan DSÖ yetkilisi antikorlara ilişkin yeni bilgileri açıkladı. Çin'den gelen sürpriz adıma ABD'nin ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Öte yandan dünyanın ilk koronavirüs hastasına ilişkin de gelişmeler yaşandı...
milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 00:07 • Son Güncelleme:
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Çin şimdiye kadar incelemelerine izin vermedi. DSÖ misyonunun baş müfettişi Peter Ben Embarek, CNN'e verdiği röportajda, ekibin daha geniş kapsamlı 2019 yayılmasının birkaç işaretini bulduğunu söyledi.
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Bu işaretlerin arasında, Wuhan'da Aralık ayında zaten bir düzineden fazla virüs türünün bulunduğunun ilk kez tespiti de var. Ekip ayrıca, Çinli yetkililerin enfekte olduğunu söylediği ilk hasta ile konuşma şansı buldu. 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı, 8 Aralık'ta enfekte olduğunu bildirdi.
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İLK HASTA
Embarek, ekibin Çin'in bildiğini söylediği ilk Kovid-19 hastasıyla da görüşebildiğini söyledi. 40'lı yaşlarında bir Wuhan sakini olan adamın kimliği belirlenemedi ve yakın zamanda seyahat geçmişi yoktu.
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DSÖ gıda güvenliği uzmanı, ekibe Çinli bilim insanları tarafından Aralık 2019'da Wuhan ve çevresinde 174 koronavirüs vakası gösterildiğini ekledi. Bu 174 kişiden 100'ünün laboratuvar testleriyle, 74'ünün de hastanın klinik teşhisi ile doğrulandığını belirtti.
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ÇİN'DEN 'ŞEFFAFLIK' SÖZÜ
ABD'nin daha önceki ham verilerine erişim sağlaması gerektiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Washington DC'deki Çin Büyükelçiliği, "ABD'nin son yıllarda yaptıkları, DSÖ de dahil olmak üzere çok taraflı kurumları ciddi şekilde baltaladı ve salgın konusunda uluslararası işbirliğine ciddi zarar verdi" dedi ve ekledi:
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'İç belge, lütfen gizli tutun' olarak işaretlenmiş bir belgede, virüsün ilk tespit edildiği Hubei eyaletindeki yerel sağlık yetkilileri, 10 Şubat 2020'de 5 bin 918 yeni vaka raporlamış. Bu rakam, kamuoyuna duyurulan resmi sayının tam iki katı ve o dönem açıklanmamıştı. Çin'in hesap sistemi salgının boyutlarını tam da vermemiş gibi görünüyor.
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Çarpıcı noktalardan biri, yerel Covid-19 hastalarının teşhis edilmesindeki yavaşlıkla ilgili. Hubei'deki yetkililer, ilk salgını halka etkili ve şeffaf olarak ele almış gibi sunmuş olsalar da, belgeler yerel sağlık görevlilerinin kusurlu test ve raporlama mekanizmalarına göre hareket ettiğini ortaya koyuyor.
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GİZEMLİ GRİP SALGINI
CNN, belgelerde açıklanan bulgular hakkında yorum almak için Çin Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu ile bölge CDC'sini denetleyen Hubei Sağlık Komisyonu'na ulaştı ancak yanıt alamadı. Virüsün ilk ortaya çıktığına inanılan zamanda, belgeler başka bir sağlık krizinin daha ortaya çıktığını gösteriyor: Hubei'deki grip salgını.
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Belgeler, testlerin başından beri hatalı olduğunu ve yeni vakaların teşhisinde haftalarca süren gecikmeler içeren bir raporlama sistemine yol açtığını gün ışığına çıkardı. 10 Ocak'ta, belgelerden biri, test tesislerinin denetimi sırasında yetkililerin yeni virüsü teşhis etmek için kullanılan SARS test kitlerinin etkisiz olduğunu ve düzenli olarak yanlış negatifler verdiğini belirtiyor.
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CDC iç raporu, Hubei eyalet hükümetinin operasyonel finansmanının olmamasından şikayet ediyor ve personel bütçesinin yıllık hedefinin yüzde 29 altında olduğunu belirtiyor. Rapor ayrıca, personelin resmi süreçler tarafından kısıtlandığının ve uzmanlıklarının tam olarak kullanılmadığını belirterek, CDC'nin salgın ilk çıktığında olayı araştırmadaki rolünün azaltıldığının altını çiziyor.
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