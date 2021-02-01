AA
• 01 Şubat 2021 - 15:08 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünya ayağa kalktı! 9 yaşında kız çocuğuna biber gazı
Rochester polisi Cuma günü saat 15.30'da 'aile içi problemler' ve olası bir çalıntı araba ihbarına dönüş yaptı. Polis memurlarına 9 yaşındaki kız çocuğunun intihara meyilli olduğu ve ve başkaları için tehdit olduğu söylendi. Son dakika haberine göre polisin kriz geçiren 9 yaşındaki kıza müdahale ederken biber gazı kullanması tepkilere neden oldu.
AA
• 01 Şubat 2021 - 15:08 • Son Güncelleme:
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ABD'de polislerin, kamuflajlarına takılan vücut kameralarıyla görüntülenen olayda, kriz geçiren 9 yaşındaki bir kıza müdahale ederken biber gazı kullanması büyük tepkilere neden oldu.
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