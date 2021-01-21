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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Dünya hala atlatamadı! Suikast, cinayet, ajanlık...
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 00:26 • Son Güncelleme:

Son dakika... Dünya hala atlatamadı! Suikast, cinayet, ajanlık...

3 Kasım 2020'de seçimi Joe Biden'a kaybetmesinden bu yana geçen zamanda Trump, temelsiz iddialar ve komplo teorileri silsilesini besledi, ABD Kongre Binası'na yönelik bir isyanı kışkırttı, Twitter'dan men edildi ve iki kez görevden alınan ilk başkan oldu. Eski ABD Başkanı Trump'ın tüm dünyayı adeta salladığı yönetim biçimi ve bir türlü tam olarak anlaşılamayan karakterinin belki de en uç noktaları, şiddetle savunduğu komplo teorileri ve iddialarıydı...

milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 00:26 • Son Güncelleme:
1FBI 2016 KAMPANYASINDA CASUSLUK YAPTI İDDİASI
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'FBI 2016 KAMPANYASINDA CASUSLUK YAPTI' İDDİASI

2018'de Donald Trump, FBI'ın 2016 kampanya ekibine bir casus yerleştirdiğini iddia etti. Trump bu suçlamaları delil sunmadan yaptı, yetmezmiş gibi de Adalet Bakanlığı'nı konuyu araştırmaya çağırdı.

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Bunu daha sonra tüm olayı 'SPYGATE' olarak etiketlediği ve bunu "tarihteki en büyük skandallardan biri" olarak adlandırdığı bir tweet takip etti!

3BARACK OBAMA, TRUMP TOWERA DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRDİ

'BARACK OBAMA, TRUMP TOWER'A DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRDİ'

Eylül 2017'de ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında gerçekleştiğini söylediği iddia edilen telefon dinlemesini destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını tespit etti.

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Dönemin FBI direktörü James Comey şunları söyledi: "Başkanın önceki yönetim tarafından kendisine yöneltilen telefon dinleme iddialarına ilişkin tweet'lerine gelince, bu tweetleri destekleyen hiçbir bilgim yok ve FBI'ın içini de dikkatlice taradık."

5BARACK OBAMANIN DOĞUM YERİ

BARACK OBAMA'NIN DOĞUM YERİ

Donald Trump, 1961'de Hawaii'de doğmasına rağmen selefi Barack Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmadığı teorisini uzun zamandır savunuyor. Bu iddia, 2011'de Trump'ın Obama'nın Asya'da doğduğunu iddia etmesiyle başladı.

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2008 yılında, Hawaii Sağlık Bakanlığı, Obama için bir doğum sertifikası yayınladı. Ancak Trump, yanıltıcı bilgileri paylaşarak ve bilgisayar korsanlarının belgelere müdahale etmiş olabileceğini öne sürerek belgenin meşruiyetl konusunda şüphe uyandırmaya devam etti.

7KENNEDY SUİKASTİ

KENNEDY SUİKASTİ

Bu, Mayıs 2016'da Başkanlık kampanyası sırasında, Trump'ın Ted Cruz'un babası Rafael Cruz'un Kennedy suikastinden önce Lee Harvey Oswald ile bir fotoğrafta poz verdiğini iddia etmesiyle başladı.

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National Enquirer ile yapılan bir röportajda, Trump şunları söyledi: "Babası, Oswald olmadan önce Lee Harvey Oswald'la birlikteydi - bilirsiniz, vuruldu. Demek istediğim, tüm bu olanlar saçmalık."

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Cruz kampanya ekibinin bir üyesi derhal Trump'ın iddialarını yalanladı ve hikayenin yanlış olduğunu ve fotoğraftaki kişinin Rafael olmadığını söyledi.

10ACCESS HOLLYWOOD PROGRAM KASETİNİN MEŞRUİYETİNE İTİRAZ

ACCESS HOLLYWOOD" PROGRAM KASETİNİN MEŞRUİYETİNE İTİRAZ

Trump, 2016 Başkanlık kampanyasındayken, "Access Hollywood" kaset skandalına karıştı.

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Ses, 2005 yılında televizyon sunucusu Billy Bush ile karşılıklı olarak kadınlara cinsel tacizde bulunmakla övündüğü bir konuşmaya aitti. Trump daha sonra özür diledi.

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Ancak yaklaşık 1 yıl sonra, açıkça kendisine ait olduğu belli olmasına rağmen Trump sesin başkasına ait olabileceğini savundu.

13NEW JERSEYDE 11 EYLÜLÜ KUTLAYAN MÜSLÜMANLAR

NEW JERSEY'DE 11 EYLÜL'Ü KUTLAYAN MÜSLÜMANLAR

Kasım 2016'daki bir miting sırasında Trump, New Jersey'de yaşayan Müslümanlar hakkında bazı iddialarda bulundu ve 11 Eylül 2001'de Müslümanların bir çatı katında New York'taki terör saldırılarını kutladıklarına tanık olduğunu belirtti.

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Trump, polisin bu tür bir olayın yaşanmadığını söylemesine rağmen televizyonda bu görüntüleri gördüğünü iddia etti. Daha sonra ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a şunları söyledi:

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"New Jersey’in diğer tarafında, büyük Arap nüfusun olduğu yerde tezahürat yapan insanlar vardı. Dünya Ticaret Merkezi yerlebir olurken tezahürat yapıyorlardı."

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O güne ait görüntülerin kapsamlı incelemeler sonucunda hiçbir şey çıkmadı. New Jersey'de meydana gelen böyle bir olay hakkında polis raporlarında da herhangi bir kanıt yoktu.

17KALİFORNİYA SEÇİMLERİ MEŞRU DEĞİL

'KALİFORNİYA SEÇİMLERİ MEŞRU DEĞİL'

Nisan ayında yeni vergi yasası hakkındaki tartışma sırasında Trump, Kaliforniya gibi eyaletlerin hile yapmaya eğilimli olduğunu iddia etti. Trump şunları söyledi:

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"Kaliforniya gibi birçok yerde, aynı kişi birden fazla kez oy kullanıyor. Muhtemelen bunu duymuşsunuzdur. Her zaman 'Ah, bu bir komplo teorisi' demeyi seviyorlar. Bir komplo teorisi değil. Milyonlarca ve milyonlarca insan. Ve bu çok zor çünkü devlet onların kayıtlarını koruyor. [sizin] bunu görmenizi istemiyorlar. "

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Donald Trump, oylamada Hillary Clinton'a 62 milyon 980 bin 160'a karşı 65 bin 845 bin 63'le kaybetti.

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Kovid-19Trump, Covid'in gerçek olmadığını iddia edecek kadar ileri gitmemiş olsa da, elindeki araçları virüsün ciddiyetini Amerikan halkından saklamak için kullandı. Ekim 2020'de yapılan bir araştırmada, Cornell Üniversitesi, Trump'ın pandemi hakkındaki en büyük yanlış bilgi yayıcısı olduğunu söyledi..

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Trump'ın yaydığı 'sahte haberlerden' bazıları, Covid'den ölen nüfusun yalnızca yüzde altısının aslında hastalığa yenik düştüğünü, güneş ışığının, çamaşır suyunun ve hatta denenmemiş Sıtma ilaçlarının hastalıkla mücadele edebileceğini iddia ediyordu. Bunların hiçbiri doğru değil ve ona inanan bazı insanlar, Trump'ın deneysel tedavilerini denedikten sonra kendilerini hastanede buldular.

22BİR STAJYER MSNBC SUNUCUSUNUN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

BİR STAJYER MSNBC SUNUCUSUNUN 'GİZEMLİ ÖLÜMÜ'

Kasım 2017'de MSNBC ile yaşadığı bir tartışma sırasında Trump, destekçilerine, o zamanlar Florida'nın birinci bölge Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi olan Joe Scarborough için yardımcı olarak çalışan bir kadının 2001'deki ölümünü araştırmalarını söyledi.

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Trump, bir tweet ile Lori Klausutis'in ölümünün "çözülmemiş bir gizem" olduğunu iddia etti.

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Bir tıp doktoru, 28 yaşındaki çocuğun bir kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini kaybettiğini ve bunun da düşmesine ve kafasını çarpmasına neden olduğunu doğruladı.

25ÇALMAYI DURDUR

'ÇALMAYI DURDUR'

Trump, 2020 seçimini önemli bir farkla Joe Biden'a kaybettiğinden beri, seçimin hileli olduğu teorilerini hemen desteklemeye başladı. Trump'ın en büyük sıkıntısı, Biden'a verilen oyların çoğunun, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de çok daha popüler olan postayla gönderilen oy pusulaları aracılığıyla gelmesi oldu.

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Sonuçlar onaylanmadan önce bile Trump, Twitter'da seçimi kazandığını iddia ediyordu ve bu da web sitesinin sansürlemeye veya mesajlarına uyarılar eklemeye başlamasına neden oldu. Trump ve hukuk ekibi, Georgia, Pennsylvania ve Michigan gibi Demokrat'ları öne geçirecek şekilde dolandırıcılığa açık olduklarını savundu, ancak tek bir kanıt bile gösteremedi.

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Trump, bu komploların doğru olmadığını hâlâ söylemedi ve destekçilerine, Kongre Binası'na saldırırken bile, seçimde aleyhine hile yapıldığını söylemeye devam etti.

28JEFFERY EPSTEİN KENDİNİ ÖLDÜRMEDİ

JEFFERY EPSTEİN KENDİNİ ÖLDÜRMEDİ

2019 yazında, gözden düşmüş finansçı ve cinsel saldırıdan hükümlü Jeffrey Epstein, cezayı beklerken New York'ta bir hapishane hücresinde hayatını kaybetti. Epstein'ın Trump'la bağlantıları vardı ve ikisi, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago tatil beldesindeki partilerde birlikte görüntülenmişti.

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Ölümünden kısa bir süre sonra, Epstein'ın kendi ölümünden sorumlu olmadığı ve öldürüldüğü komploları dolaşmaya başladı. Bu teoriyi destekleyecek hiçbir kanıt üretilmedi, ancak bu Trump, muhafazakar yorumcu ve eski kongre adayı DeAnna Lorraine'in Mayıs 2020'de "Jeffrey Epstein kendini öldürmedi" tweetini rt'leyerek teoriye desteğini gösterdi.

30İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ REDDETTİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ REDDETTİ

Trump, iklim değişikliği ve küresel ısınmayı inkar ettiği uzun bir geçmişe sahip. Trump, başkanlığının erken dönemlerinde ABD'yi, fosil yakıt endüstrisini baskı altına aldığı için "ABD ekonomisini bitirmek için tasarlandığını" iddia ettiği Paris anlaşmasından çıkardı.

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Başkanlığı boyunca Trump, küresel ısınmanın bir aldatmaca olduğunu iddia etmekten rüzgar türbinlerinin etkisini inkar etmeye kadar, insanları iklim değişikliğinin gerçek olmadığına ikna etmek için elinden geleni yaptı.

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Greta Thunberg ile efsanevi yüzleşmesinin ardından bunun doruğa çıktığını söylemek yanlış olmaz ancak sosyal medyaya geri dönmesine izin verildiğinde bu davulu tekrar çalacağına şüphe yok.

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Tuhaf bir şekilde Trump kendisi koronavirüse yakalandığında bu yöntemlerden hiçbirine başvurmadı.

34QANON

QANON

Trump, başkanlığı sırasında, beyaz üstünlükçülerden Gururlu Çocuklar'a (Proud Boys) kadar pek çok saygın olmayan grupla ilişki kurdu - bunların hepsini de farklı durumlarda kınamayı reddetti. Bununla birlikte, şüphesiz en tuhafı, Trump'a karşı bir derin devlet komplosu olduğuna dair zeminsiz bir teori üzerine inşa edilmiş neredeyse tarikat benzeri bir hareket olan QAnon.

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İnsanlar, seçimden bu yana sessiz kaldığı bildirilen, ancak 6 Ocak'taki Kongre isyanlarında görünen 'Q Shaman' da dahil olmak üzere çok sayıda 'QAnon' teçhizatının sergilendiği Q adlı çevrimiçi bir figürün gizemli izlerini takip ediyorlar.

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Trump, geçmişte bu hareket veya komplo hakkında herhangi bir şey bilmediğini söyledi ancak kendisini destekledikleri için onları onayladığını belirtti. Kasım seçimleri öncesinde kendisine QAnon hakkında bir NBC binasında sorulan bir soru üzerine grubu "pedofiliye çok şiddetle karşı oldukları için" kınamayı reddetti.

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Bu, FBI'ın grubu potansiyel bir terör tehdidi olarak tanımlamasından kısa bir süre sonra ve Trump taraftarlarının Washington DC'de isyan başlatarak beş kişinin ölümüne yol açmasından hemen önceydi.

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