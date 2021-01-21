Son dakika... Dünya hala atlatamadı! Suikast, cinayet, ajanlık...

Trump, geçmişte bu hareket veya komplo hakkında herhangi bir şey bilmediğini söyledi ancak kendisini destekledikleri için onları onayladığını belirtti. Kasım seçimleri öncesinde kendisine QAnon hakkında bir NBC binasında sorulan bir soru üzerine grubu "pedofiliye çok şiddetle karşı oldukları için" kınamayı reddetti.