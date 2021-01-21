milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 00:26 • Son Güncelleme:
Son dakika... Dünya hala atlatamadı! Suikast, cinayet, ajanlık...
3 Kasım 2020'de seçimi Joe Biden'a kaybetmesinden bu yana geçen zamanda Trump, temelsiz iddialar ve komplo teorileri silsilesini besledi, ABD Kongre Binası'na yönelik bir isyanı kışkırttı, Twitter'dan men edildi ve iki kez görevden alınan ilk başkan oldu. Eski ABD Başkanı Trump'ın tüm dünyayı adeta salladığı yönetim biçimi ve bir türlü tam olarak anlaşılamayan karakterinin belki de en uç noktaları, şiddetle savunduğu komplo teorileri ve iddialarıydı...
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 00:26 • Son Güncelleme:
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'FBI 2016 KAMPANYASINDA CASUSLUK YAPTI' İDDİASI
2018'de Donald Trump, FBI'ın 2016 kampanya ekibine bir casus yerleştirdiğini iddia etti. Trump bu suçlamaları delil sunmadan yaptı, yetmezmiş gibi de Adalet Bakanlığı'nı konuyu araştırmaya çağırdı.
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"Kaliforniya gibi birçok yerde, aynı kişi birden fazla kez oy kullanıyor. Muhtemelen bunu duymuşsunuzdur. Her zaman 'Ah, bu bir komplo teorisi' demeyi seviyorlar. Bir komplo teorisi değil. Milyonlarca ve milyonlarca insan. Ve bu çok zor çünkü devlet onların kayıtlarını koruyor. [sizin] bunu görmenizi istemiyorlar. "
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Kovid-19Trump, Covid'in gerçek olmadığını iddia edecek kadar ileri gitmemiş olsa da, elindeki araçları virüsün ciddiyetini Amerikan halkından saklamak için kullandı. Ekim 2020'de yapılan bir araştırmada, Cornell Üniversitesi, Trump'ın pandemi hakkındaki en büyük yanlış bilgi yayıcısı olduğunu söyledi..
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Trump'ın yaydığı 'sahte haberlerden' bazıları, Covid'den ölen nüfusun yalnızca yüzde altısının aslında hastalığa yenik düştüğünü, güneş ışığının, çamaşır suyunun ve hatta denenmemiş Sıtma ilaçlarının hastalıkla mücadele edebileceğini iddia ediyordu. Bunların hiçbiri doğru değil ve ona inanan bazı insanlar, Trump'ın deneysel tedavilerini denedikten sonra kendilerini hastanede buldular.
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BİR STAJYER MSNBC SUNUCUSUNUN 'GİZEMLİ ÖLÜMÜ'
Kasım 2017'de MSNBC ile yaşadığı bir tartışma sırasında Trump, destekçilerine, o zamanlar Florida'nın birinci bölge Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi olan Joe Scarborough için yardımcı olarak çalışan bir kadının 2001'deki ölümünü araştırmalarını söyledi.
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'ÇALMAYI DURDUR'
Trump, 2020 seçimini önemli bir farkla Joe Biden'a kaybettiğinden beri, seçimin hileli olduğu teorilerini hemen desteklemeye başladı. Trump'ın en büyük sıkıntısı, Biden'a verilen oyların çoğunun, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de çok daha popüler olan postayla gönderilen oy pusulaları aracılığıyla gelmesi oldu.
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Sonuçlar onaylanmadan önce bile Trump, Twitter'da seçimi kazandığını iddia ediyordu ve bu da web sitesinin sansürlemeye veya mesajlarına uyarılar eklemeye başlamasına neden oldu. Trump ve hukuk ekibi, Georgia, Pennsylvania ve Michigan gibi Demokrat'ları öne geçirecek şekilde dolandırıcılığa açık olduklarını savundu, ancak tek bir kanıt bile gösteremedi.
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JEFFERY EPSTEİN KENDİNİ ÖLDÜRMEDİ
2019 yazında, gözden düşmüş finansçı ve cinsel saldırıdan hükümlü Jeffrey Epstein, cezayı beklerken New York'ta bir hapishane hücresinde hayatını kaybetti. Epstein'ın Trump'la bağlantıları vardı ve ikisi, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago tatil beldesindeki partilerde birlikte görüntülenmişti.
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Ölümünden kısa bir süre sonra, Epstein'ın kendi ölümünden sorumlu olmadığı ve öldürüldüğü komploları dolaşmaya başladı. Bu teoriyi destekleyecek hiçbir kanıt üretilmedi, ancak bu Trump, muhafazakar yorumcu ve eski kongre adayı DeAnna Lorraine'in Mayıs 2020'de "Jeffrey Epstein kendini öldürmedi" tweetini rt'leyerek teoriye desteğini gösterdi.
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QANON
Trump, başkanlığı sırasında, beyaz üstünlükçülerden Gururlu Çocuklar'a (Proud Boys) kadar pek çok saygın olmayan grupla ilişki kurdu - bunların hepsini de farklı durumlarda kınamayı reddetti. Bununla birlikte, şüphesiz en tuhafı, Trump'a karşı bir derin devlet komplosu olduğuna dair zeminsiz bir teori üzerine inşa edilmiş neredeyse tarikat benzeri bir hareket olan QAnon.
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