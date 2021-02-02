milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 02 Şubat 2021 - 14:19 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Dünya saniye saniye izliyor! Geri sayım...
Hava aydınlanırken hareketlilik başladı, kaderi saatler içinde belli olacak ismin fotoğraflarını ajanslar peş peşe geçti. Kremlin ise tüm bunlar yaşanırken Avrupa Birliği'ni uyaran bir açıklama yaptı.
milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 02 Şubat 2021 - 14:19 • Son Güncelleme:
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17 Ocak tarihinde Almanya'dan havalanan uçağın inişiyle başlayan çalkantı dalga dalga yayılırken, dünya bugün bir kez daha Rusya'nın başkenti Moskova'ya kilitlendi.
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SARAY VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SARSTI
Navalny tutuklandıktan sonra elini daha da yükseltti ve taraftarları şu ana kadar en çok izlenen yolsuzluk araştırması videosunu yayınladılar. Bu video Putin'in yakın çevresinin inşa ettirip ona hediye ettiği öne sürülen çok lüks bir 'sarayı' ifşa ederek, onunla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.
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Aleksey Navalny 44 yaşında ve çevresindeki ekip daha da genç. Farklı yaşlardan destekçileri var ama en çok Rusya'nın dört bir yanındaki genç ve eğitimli kesimden destek alıyor. Putin'in sarayının TikTok gibi bir mecrada yirmi yaş altındaki Ruslar tarafından yaygın olarak izlenmesi önemli bir gösterge olabilir.
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