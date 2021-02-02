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milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 02 Şubat 2021 - 14:19 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Dünya saniye saniye izliyor! Geri sayım...

Hava aydınlanırken hareketlilik başladı, kaderi saatler içinde belli olacak ismin fotoğraflarını ajanslar peş peşe geçti. Kremlin ise tüm bunlar yaşanırken Avrupa Birliği'ni uyaran bir açıklama yaptı.

milliyet.com.tr; BBC Türkçe
• 02 Şubat 2021 - 14:19 • Son Güncelleme:
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17 Ocak tarihinde Almanya'dan havalanan uçağın inişiyle başlayan çalkantı dalga dalga yayılırken, dünya bugün bir kez daha Rusya'nın başkenti Moskova'ya kilitlendi.

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Hiçbir seçime giremese de Rusya lideri Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak gösterilen Aleksey Navalny, Moskova'da gözaltına alındıktan sonra bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Rusya'nın başkentinde bu sabah daha hava ağarırken Moskova Şehir Mahkemesi önünde hareketlilik başladı, yüzlerce polis sıra sıra dizildi.

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Muhalif lider Navalny'nin destekçileri mahkeme önünde toplanırken, ilk gözaltı dalgası gerçekleşti. Polisin 100'ü aşkın göstericiyi gözaltına aldığı açıklandı.

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Navalny'nin ilk fotoğrafları mahkeme tarafından servis edildi, söz konusu kareleri uluslararası haber ajansları dünyaya geçti. Muhalif liderin oturtulduğu camlı bölmede bir belgeyi okuyup imzaladığı görüldü.

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Rus mahkemesi tarafından yedi yıl önce zimmetine para geçirmekle suçlanan Navalny için verilen ceza, daha önce ertelenmişti. Bugün erteleme kararının kaldırılması halinde muhalif lider en az 2,5 yıl hapis yatabilir.

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Dünyanın kilitlendiği Moskova'daki duruşmayı uluslararası medyanın yanı sıra Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya da izliyor.

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Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, duruşma sürerken Avrupa Birliği'ni uyaran bir açıklama yaptı, mahkeme dışında birçok yabancı diplomatik aracın bulunduğunu belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Avrupalı diplomatlara ait araçlar AB'nin Rusya'nın içişlerine ve Navalny davasına burnunu sokmayı denediğini gösteriyor.

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ABD ve AB, birçok kez Rusya'dan gözaltına alınan protestocuların ve Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen açıklama yaptı.

11SON YILLARIN EN BÜYÜK GÖSTERİLERİ

SON YILLARIN EN BÜYÜK GÖSTERİLERİ

Rusya, Ocak ayının son iki hafta sonunda yıllardır en kitlesel gösterilere sahne oldu, polis binlerce muhalif protestocuyu gözaltına aldı.

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120'yi aşkın Rus şehrinde sokağa dökülen göstericiler, Almanya'dan döndükten sonra uçaktan iner inmez gözaltına alınan Navalny'nin serbest bırakılmasını istiyor.

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Yakutsk gibi -50 santigrat derece ile dünyanın en soğuk köşelerinden birinde bile yüzlerce gösterici protestolara katıldı.

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Tüm gösteriler, Putin'e doğrudan meydan okuyan ve onu ve çevresini iktidarlarını suistimal etmekle suçlamaktan çekinmeyen Navalny'nin tutuklanmasına odaklanmıştı.

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Navalny son bir kaç yıl içinde Rusya'nın dört bir yanında örgütleniyor, taraftarları yerel seçim kampanyalarında yarışıyor, yerel sorunları gündeme getiriyor ve protestolar düzenliyorlardı.

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İşte onu Kremlin açısından bir tehdit haline getiren de bu oldu. Geçmişte Kremlin Navalny'yi 'Kimsenin tanımadığı bir blogcu' gibi ifadelerle tanımlıyordu.

17PUTİN ADINI ANMIYORDU

PUTİN ADINI ANMIYORDU

Devlet Başkanı Putin onun adını hiçbir açıklamasında anmıyordu. Ama Rusya yetkilileri son zamanlarda onun suçlamalarıyla ilgili açıklamalar yapmak zorunda kaldı.

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Aleksey Navalny, yönetimdeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili araştırmaları bir çok Rus tarafından dikkatle izlenen bir muhalif siyasetçi. YouTube'da videolarını yayınladığı kanalının izlenme rakamları bir milyarı aşıyor.

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Seçimlerde muhalif adayların seçilmesi için mücadele eden Navalny, 2013 yılında kendisi Moskova belediye başkanlığına aday oldu ama seçimi ikinci sırada bitirdi.

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Daha sonra devlet başkanlığına aday olmak istediyse de daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları olduğundan bu mümkün olmadı. Bu mahkumiyetlerin hukuki değil siyasi kararlar olduğunda ısrar ediyor.

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2020 yılının Ağustos ayında Sibirya'da yeni bir araştırması için çekim yaptığı, aynı zamanda da yerel bir seçimde muhalif adaylara destek verdiği bir seyahat sırasında zehirlendi ve ölümden kıl payı kurtuldu.

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Tedavi için götürüldüğü Almanya'da uzmanlar, Aleksey Navalny'nin Rusya'da imal edilen sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği sonucuna vardılar.

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Aleksey Navalny, Rus istihbarat örgütlerini kendisini zehirlemekle suçladı ve Rus istihbarat servisi FSB'nin bir ajanını kandırarak kendisine yönelik saldırının detaylarını itiraf ettirdiği yolunda haberler çıktı.

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Navalny'nin kaydedip daha sonra YouTube kanalında yayınladığı bir telefon konuşmasında, onunla konuştuğunu anlamayan FSB ajanı Konstantin Kudriyatsev, Noviçok'u muhalif liderin iç çamaşırlarına koyduğunu anlatıyordu.

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Rusya'ye dönmesinin güvenli olmayacağı yolundaki uyarılara rağmen Navalny, siyasi sürgün olarak yaşamak istemediğini söyleyerek tedavi gördüğü Berlin'den 17 Ocak tarihinde Moskova'ya geçti.

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Havaalanında hemen gözaltına alındı ve polis merkezinde alel acele hakim önüne çıkarılarak (Rusya için bile sıra dışı bir uygulama) 2 Şubat'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

27SARAY VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SARSTI

SARAY VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SARSTI

Navalny tutuklandıktan sonra elini daha da yükseltti ve taraftarları şu ana kadar en çok izlenen yolsuzluk araştırması videosunu yayınladılar. Bu video Putin'in yakın çevresinin inşa ettirip ona hediye ettiği öne sürülen çok lüks bir 'sarayı' ifşa ederek, onunla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

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Belgesel tarzındaki videoda bu sarayın Putin'in petrol zenginleri ve milyarderlerden oluşan en yakın çevresinin sağladığı gayri meşru fonlarla inşa edildiği öne sürülüyordu. Video YouTube'da 100 milyon izlendi ve genç Ruslar arasında çok popüler olan TikTok'ta da viral oldu.

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BBC'ye göre, Rusya'daki muhalif hareketin başını 35 yaşın altındaki bir kesimin çektiği açık. Bu, Vladimir Putin 2000 yılında iktidara geldikten sonra çocukluktan yetişkinliğe geçen bir kuşak.

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Aleksey Navalny 44 yaşında ve çevresindeki ekip daha da genç. Farklı yaşlardan destekçileri var ama en çok Rusya'nın dört bir yanındaki genç ve eğitimli kesimden destek alıyor. Putin'in sarayının TikTok gibi bir mecrada yirmi yaş altındaki Ruslar tarafından yaygın olarak izlenmesi önemli bir gösterge olabilir.

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Rusya lideri Putin, Navalny'nin kanalında yayınlanan saray videosunun sahte olduğunu ima eden bir açıklama yaparken basın danışmanı da son protesto gösterilerini önemsemiyormuş gibi göründü. Ama Kremlin'in kaygılandığına dair belirtiler var.

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Önceleri Navalni'nin dikkate alınacak biri olmadığını, onu öldürmek isteseler şimdiye kadar çoktan ölmüş olacağını ima eden açıklamalar yapan yetkililer, onun Rusya'ya dönmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar.

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Engelleyemeyince de Moskova'ya ayak basar basmaz tutukladılar, hatta uçağın ineceği havaalanı son anda değiştirildi ve havaalanına yüzlerce polis konuşlandırıldı.

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Düzenlenen protesto gösterilerine karşı çok sert polisiye önlemler alınması da bunlara eklendiğinde Kremlin'in muhalif liderin oluşturabileceği tehdidi gayet ciddiye aldığı anlaşılıyor.

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Fakat Navalny'nin kaderinin ne olacağı konusu Rusya yetkililerinin başını ağrıtıyor. Tutuklu bulunduğu süre içinde başına bir şey gelirse bunun gösterilerin daha büyümesi ve uluslarrası yaptırımlara yol açması riski var.

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Muhalif lider hapiste çürümeye terkedilse de yerel ve ulusal düzeyde adil seçimler ve şeffaflık talebiyle kampanya yürüten Liyubov Sobol gibi muhalif liderler var. Şu durumda bir çok şey muhalefete desteğin ne kadar kitlesel olacağına bağlı.

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BBC'ye göre, her halukarda Navalny ve ekibi yakın zamana kadar mümkün görünmeyen bir şeyi başardı: Rusya devlet medyasına girmeyi başardıkları gibi YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yürüttükleri kampanyalarla Putin'in iktidarına doğrudan meydan okumuş oldular.

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