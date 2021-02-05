milliyet.com.tr
• 05 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Dünya titredi! Nükleer savaş ilk kez...
Pentagon'daki Stratejik Komutanlığı hızla nükleer silahların kullanıldığı bir çatışmadan söz edip açık açık iki ülkenin adını verdi, haber dünya gündemini alt üst etti.
milliyet.com.tr
• 05 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:
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İlk adım olarak en tehlikeli boğaza savaş gemisi gönderdi, canlı yayına çıkıp halihazırda bir başka ülkede süren çatışmadan desteğini çekti ve asıl bombayı ise bir komutan patlattı.
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Analize göre, Başkan Joe Biden dümeni devralırken süper güçler küresel barışa yeniden meydan okuyacak. ABD'nin tehdidi soğutmak için yeni duruma acilen adapte olması gerekiyor. Amiral Richard, Pentagon'un son 10 yılda terörle mücadele üzerine odaklanmasının, onu nükleer tehdidi 'görmezden gelmeye' sürüklediğini kaydetti.
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İran, iktidardaki ilk günlerini Trump'ın politikalarının çoğunu tersine çevirerek geçirme sözü vermesinin ardından, anlaşmayı masaya geri koyması için Biden'a baskı yapıyor. Trump yönetiminin Kasım Süleymani suikastı, geçen yılın başında Batı ve Körfez arasında yüksek gerilim döneminin fitilini yakmıştı.
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