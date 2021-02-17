DHA - AA
• 17 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
Son dakika! Duvarı deldiler, klozetin arkasından çıktılar!
Gelen bir son dakika haberine göre; Kocaeli'nde bir kuyumcuyu duvarı delerek soydular. Körfez ilçesinde bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delip, komşu kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 80 bin liralık altını çalarak kayıplara karıştı. Alarmın çalmasın üzerine polislerin olay yerine geldiğini fark eden 2 hırsız kaçtı.
DHA - AA
• 17 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
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Hırsızların sinyal kesici cihazlar kullandıklarını söyleyen Kırcı, “Anladığımız kadarıyla sinyal kesicilerle gelmişler ama bize alarm şirketinden uyarı geldiği için polise haber veriyoruz.
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