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DHA - AA
• 17 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:

Son dakika! Duvarı deldiler, klozetin arkasından çıktılar!

Gelen bir son dakika haberine göre; Kocaeli'nde bir kuyumcuyu duvarı delerek soydular. Körfez ilçesinde bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delip, komşu kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 80 bin liralık altını çalarak kayıplara karıştı. Alarmın çalmasın üzerine polislerin olay yerine geldiğini fark eden 2 hırsız kaçtı.

DHA - AA
• 17 Şubat 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
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Olay, saat 04.00 sıralarında Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delen 2 kişi, yandaki kuyumcu dükkanının tuvaletine geçti.

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Yaklaşık 5 dakika boyunca içeride gezinen hırsızlar, ellerindeki sopalarla önce ampulleri kırdı, ardından da ellerindeki çuvallara altınları doldurdu. Hırsızlar polis ekiplerinin geldiğini duyunca kırdıkları delikten çıkarak yaklaşık 80 bin lira değerindeki altınla kaçtı.

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Gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Nihat Can Kırcı, “Saat 04.00 sıralarında bağlı olduğumuz alarm şirketi bizi aradı ve iş yerinin sensöründe bir hareket olduğunu söyleyerek kontrol etmemizi istedi.

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Ben de iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde iki kişinin içeride gezindiğini gördüm. Alarm şirketine polisi aramasını söyledim. Yola çıktığımızda biz gelene kadar hırsızlar gitmişlerdi.

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Geldiğimiz zaman polis vardı. İlk önce kepengi açamadık, elektriği kestiklerini sandık. Yan tarafımızda bulunan 2-3 yıldır boş duran bir iş yerinin mutfağına girmişler oradan bizim tarafımıza duvarı kırarak geliyorlar” dedi.

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Hırsızların sinyal kesici cihazlar kullandıklarını söyleyen Kırcı, “Anladığımız kadarıyla sinyal kesicilerle gelmişler ama bize alarm şirketinden uyarı geldiği için polise haber veriyoruz.

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Polisi gördükleri anda da kaçıyorlar. Aslında anlaşılan bu soygunun daha büyük olacağını ama polis gelince soygunun yarıda kalıp bir an önce kaçmaya çalıştıklarını görüyoruz.

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Sadece dışarıdaki altınların bir kısmını çalmışlar, kasalarımıza dokunacak kadar vakitleri olmamış. Şu anda yaklaşık 80 bin lira kadar bir zararımız olduğunu tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

9BİR KUYUMCU SOYGUNU DA ANTEPTE YAŞANDI

BİR KUYUMCU SOYGUNU DA ANTEP'TE YAŞANDI

Gaziantep'te kuyumcuda bulunan kişinin saydığı paraları gasbeden zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziler Caddesi'nde kuyumcuda yaşanan gasp olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının kuyumcuya girmesi ve bir kişinin saydığı paraları, bu sırada elinden alıp hızla uzaklaşması yer alıyor.

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