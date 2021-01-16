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milliyet.com.tr
• 16 Ocak 2021 - 00:27 • Son Güncelleme:

Son dakika... Duyurdular! Kuzey Kore 1 milyon 992 bin...

Reuters'ın bu sabah duyurduğu gelişme bir ilk niteliği taşıyor. Yeni füzelerini göstererek dünyayı dehşete düşüren Kuzey Kore lideri Kim, son olarak geçen ay halkın önüne çıkmıştı.

milliyet.com.tr
• 16 Ocak 2021 - 00:27 • Son Güncelleme:
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ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla fırtına öncesi sessizlik yaşayan Kuzey Kore, bu sabah bir kez daha dünya gündeminde ön sıralara geçti.

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Yeryüzünün en kapalı ülkesi Kuzey Kore, bir yılını dolduran koronavirüs salgınında bugüne kadar hiçbir vaka bildirmedi.

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Resmi haber ajansı KCNA'nın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda ordu birlikleri ve halkın kimi zaman maske taktığı görüldü, zaman zaman ise maskesiz görüntü verildi.

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Bu sabah ise, Pyonyang yönetiminin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte ürettiği koronavirüs aşısından yaklaşık iki milyon doz alacağı duyuruldu.

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Gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelere koronavirüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim COVAX, Haziran ayı sonuna kadar Kuzey Kore'ye 1 milyon 992 bin doz aşı sevk edileceğini bildiriyor.

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Ocak ayı sonunda çıkan haberlerde, Kuzey Koreli hackerların Batılı ülkelerden koronavirüs aşısı yapımıyla ilgili bilgileri ele geçirdiği ve Pyongyang'ın kendi aşısını ürettiği ileri sürülmüştü.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen ay gerçekleşen İşçi Partisi'nin sekizinci kongresinde, koronavirüs salgınının yol açtığı olumsuzluklara değinmişti.

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Pyongyang yönetimi, salgının ilk aşamalarında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatmış ve virüse yakalandığından şüphelenilen binlerce kişiyi karantinaya almıştı.

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Kuzey Kore yönetimi, ülkede hiçbir Covid-19 vakası tespit edilmediğini açıklamıştı. Ancak Güney Kore merkezli IBK Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ne göre virüs ülke ekonomisine zarar verdi.

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Kuzey Kore'nin Çin ile ticareti 2020'nin ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı, ülke ekonomisi ise yüzde 9.3 daraldı.

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Pyongyang'da yapılan İşçi Partisi kongresinde koronavirüs önlemleri uygulanmamış, salondaki 4750 delege ile 2000 izleyici maske takmadı ve mesafe kurallarına uymamıştı.

12FOTOĞRAFLAR ŞOK ETKİSİ YARATTI

FOTOĞRAFLAR ŞOK ETKİSİ YARATTI

2020'yi oldukça sakin geçiren, tek bir koronovirüs vakası bile bildirmeyen Kuzey Kore, 2021'e kelimenin tam anlamıyla kasırgayla başladı.

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Kuzey Kore'yi kuruluşundan bu yana yöneten İşçi Partisi'nin nadiren düzenlediği parti kongresi, yeni yılın ilk günlerinde başkent Pyongyang'daki dev salondaydı.

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Parti kongresinde kürsüye çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Başkan Donald Trump'la üç kez görüşmesine rağmen en büyük düşmanlarının ABD olduğunu söyledi. İşçi Partisi'nin 71 yıllık tarihinde sekizinci kez defa düzenlenen kongresinde konuşan Kim, 'düşmanlar nükleer silah kullanmadıkça' kendisinin de nükleer silah kullanmayacağını ilan etti.

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Kim ülkesinin nükleer cephaneliğini genişletme sözü verdi ve nükleer denizaltı planlarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Ayrıca ABD'nin Kuzey Kore politikasının değişmesini beklemediğini de vurguladı. Analistler Kim'in sözlerinin 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Joe Biden'a baskı uygulama amacı taşıdığını düşünüyor.

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Trump ve Kim arasındaki iyi ilişkiler tarihi randevulara yol açtı ancak Kuzey Kore'nin nükleer programına dair müzakereler bir noktadan sonra çöktü. Trump'ın tercih ettiği kişisel diplomatik tarzı Biden'ın terk etmesi bekleniyor. Kim ise Biden'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerden vazgeçmesi konusunda baskı yapmasından kaygı duyuyor.

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37 yaşındaki Kim, kongre açılış konuşmasında 2016'daki son kongreden bu yana ülkesinin 'mucizevi bir zafer' kazandığını ifade etti. Kim Jong-un'un bundan nükleer denemeleri kastettiği belirtiliyor.

19İSTİHBARAT DOĞRU ÇIKTI

İSTİHBARAT DOĞRU ÇIKTI

Güney Kore ordusu, kongre devam ederken Kuzey Kore'nin Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı.

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Dedikodular hızla yayılırken gerçeğin ne olduğu bugün gece yarısı ortaya çıktı, ilk fotoğrafları Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA uluslararası haber ajanslarına geçti.

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Parti kongresinin tamamlanmasıyla başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda önce havaifişekler patladı, ardından askeri geçit töreni başladı.

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İlk fotoğrafın gece yarısı 01.23'te Reuters tarafından servis edilen geçit töreninde, Kim yeni denizaltından kıtalararası balistik füzelerini dünyaya gösterdi.

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En az dört siyah-beyaz füzenin meydandan geçtiğini aktaran BBC, yeni füzelerin Kuzey Kore resmi medyası tarafından 'dünyanın en güçlü silahı' olarak tanımlandığını bildiriyor.

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Kuzey Kore şimdiye kadar su altında birçok kıtalararası balistik füze denedi, Pukguksong-5 adlı yeni füzelerin Pukguksong-4'ün geliştirilmiş versiyonu olduğu tahmin ediliyor.

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California merkezli James Martin Center for Nonproliferation Studies'den Michael Duitsman, "Yeni füzeler kesinlikle daha uzun görünüyor" dedi.

26KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Reuters haber ajansı, ayrıca çok sayıda roket ve tankın da gövde gösterisine katıldığını, yeni üretilen kısa menzilli füzelerin de sergilendiğini duyurdu.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, sekiz gün süren kongrenin bitişiyle gerçekleşen kutlamada Kim'in kalabalığı siyah deri trençkot ve eldivenle selamladığını belirtiyor.

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Binlerce asker dedesinin adını taşıyan meydanda yürürken Kim oturduğu podyumdan neşeyle gülümsedi, Güney Kore televizyonları Kim'in görüntülerini ekrana getirdi.

29ARTIK YENİ UNVANI VAR

ARTIK YENİ UNVANI VAR

Parti kongresi devam ederken Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin genel sekreteri unvanı verildi ve böylece birçok unvanına yenisi bir yenisi eklendi.

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Daha önce söz konusu unvan Kim'in babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak kullanılmıştı.

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Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi olan Kim'e otoritesini güçlendirmek için yeni unvanın verildiği ifade ediliyor.

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Kuzey Kore'yi 10 yıldır yöneten Kim'in parti kongresinde beş yıllık kalkınma planlarının neredeyse her sektörde başarısız olduğunu itiraf etmesi, dünya çapında yankı buldu.

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Kim Jong-un, uyguladığı ekonomi politikalarının büyük ölçüde başarısız olduğunu kabul etti ve geçmişin 'acı tecrübelerini' tekrarlamayacağını söyledi.

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Kuzey Kore lideri, "Özenli çabalar sonucu kaydettiğimiz başarıları ve zaferleri ilerletmeli, ama acı tecrübeleri yeniden yaşamaktan kaçınmalıyız" diye konuştu.

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Parti kongresinde ve geçit töreninde koronavirüs önlemleri uygulanmadı. 4750 delege ile 2000 izleyici maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına da uymadı.

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Pyongyang yönetimi şimdiye kadar hiçbir resmi koronavirüs vakası bildirmese de, salgının ülke ekonomisine çok ağır bir darbe vurduğu biliniyor.

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Kuzey Kore, salgının ilk aşamalarında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatmış ve virüse yakalandığından şüphelenilen binlerce kişiyi karantinaya almıştı.

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Kuzey Kore geçen yıl koronavirüs salgınının yanı sıra nükleer ve balistik füze geliştirme programları nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlar ve doğal afetlerle de karşı karşıya kaldı.

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Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı Çin'le sınırlarını kapaması sonucunda, iki ülke arasındaki ticaret bir önceki yıla göre yüzde 80 azaldı.

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Sert ekonomik boykotlarla karşı karşıya olan ülke, tayfunlar ve seller nedeniyle ekinlerin zarar görmesi sonrasında gıda alanında sıkıntı yaşıyor.

41BBC MUHABİRİNDEN ÇARPICI ANALİZ

BBC MUHABİRİNDEN ÇARPICI ANALİZ

Analizine 'Kuzey Kore'nin askeri kasları esniyor' başlığını atan BBC Seul muhabiri Laura Bicker, Kim Jong-un'un hayli yoğun bir haftayı geride bıraktığını ve iktidarını perçinlendiğini aktarıyor:

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"2021 oldukça farklı görünüyor. Geçit töreninde araçlar yeni denizaltından fırlatılan kıtalararası balistik füzeler ve yeni kısa menzelli balistik füzeler taşıdı.

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Ekonomik darboğaza rağmen yeni stratejik silahların dizayn edilip üretildiği görülüyor, aynı zamanda yeni ABD yönetimine doğrudan bir meydan okuma.

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Barack Obama Donald Trump'a başkanlığı devrederken halefine Kuzey Kore'nin ABD'nin en yüksek ulusal güvenlik endişesi olması gerektiğini söylemişti.

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Geride kalan dört yılda Birleşmiş Milletler ve ABD yaptırımlarıyla en üst düzeyde baskı oluşturuldu, Trump ve Kim üç kez buluştu ancak bu endişeler hafiflemedi."

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