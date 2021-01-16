milliyet.com.tr
• 16 Ocak 2021 - 00:27 • Son Güncelleme:
Son dakika... Duyurdular! Kuzey Kore 1 milyon 992 bin...
Reuters'ın bu sabah duyurduğu gelişme bir ilk niteliği taşıyor. Yeni füzelerini göstererek dünyayı dehşete düşüren Kuzey Kore lideri Kim, son olarak geçen ay halkın önüne çıkmıştı.
milliyet.com.tr
• 16 Ocak 2021 - 00:27 • Son Güncelleme:
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Parti kongresinde kürsüye çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Başkan Donald Trump'la üç kez görüşmesine rağmen en büyük düşmanlarının ABD olduğunu söyledi. İşçi Partisi'nin 71 yıllık tarihinde sekizinci kez defa düzenlenen kongresinde konuşan Kim, 'düşmanlar nükleer silah kullanmadıkça' kendisinin de nükleer silah kullanmayacağını ilan etti.
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Kim ülkesinin nükleer cephaneliğini genişletme sözü verdi ve nükleer denizaltı planlarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Ayrıca ABD'nin Kuzey Kore politikasının değişmesini beklemediğini de vurguladı. Analistler Kim'in sözlerinin 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Joe Biden'a baskı uygulama amacı taşıdığını düşünüyor.
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Trump ve Kim arasındaki iyi ilişkiler tarihi randevulara yol açtı ancak Kuzey Kore'nin nükleer programına dair müzakereler bir noktadan sonra çöktü. Trump'ın tercih ettiği kişisel diplomatik tarzı Biden'ın terk etmesi bekleniyor. Kim ise Biden'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerden vazgeçmesi konusunda baskı yapmasından kaygı duyuyor.
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