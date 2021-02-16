AA
• 16 Şubat 2021 - 15:09 • Son Güncelleme:
Son dakika: 'El Turco' Müslüman Mezarlığı'na defnedildi
Son dakika haberine göre, Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten, İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla anılan eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, Arjantin Ulusal Kongresinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi.
AA
• 16 Şubat 2021 - 15:09 • Son Güncelleme:
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Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla anılan Menem, Arjantin'de 1983'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci devlet başkanıydı.
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Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Saul Menem, Müslüman Mezarlığında defnedildi. Arjantin Ulusal Kongresinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Carlos Saul Menem'in naaşı, Buenos Aires eyaletindeki San Justo Müslüman Mezarlığında, 1995'te helikopter kazasında ölen oğul Carlos Saul Facundo Menem'in yanına defnedildi.
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Halka kapalı gerçekleştirilen resmi defin törenine Menem'in ailesi, yakın çevresi, siyasi ve İslami çevrelerden katılanlar oldu. Cenaze töreni Hristiyan geleneğine göre düzenlenen Menem'in defnedilmesinden önce Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bashir Bakir, Kur'an-ı Kerim okudu ve Menem için dua etti.
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Doğduğu ve daha önce valisi olduğu La Rioja eyaletinden senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989'dan 10 Aralık 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürüttü. Başkanlığı döneminde bazı ekonomik başarılar elde etse de Menem, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.
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