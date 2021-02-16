Son dakika: 'El Turco' Müslüman Mezarlığı'na defnedildi

Doğduğu ve daha önce valisi olduğu La Rioja eyaletinden senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989'dan 10 Aralık 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürüttü. Başkanlığı döneminde bazı ekonomik başarılar elde etse de Menem, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.