AA
• 28 Ocak 2021 - 12:25 • Son Güncelleme:
Son dakika: Erdoğan ile görüşmüştü! Yeni detay ortaya çıktı
Son dakika haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı. Bugün ise kritik görüşmeyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
AA
• 28 Ocak 2021 - 12:25 • Son Güncelleme:
1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bugün konuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
2
CNNTÜRK'ten Kıvanç El'in aktardıklarına göre yapılan görüşmede Elon Musk'ın yapılan görülmede yerli oto için 'her türlü işbirliğine hazırız' mesajını verdi. Peki Elon Musk pandemi döneminde teknoloji alanında neler yaptı? Koronavirüs salgını adeta Musk için piyango etkisi yarattı. İşte Musk'ın inanılmaz değişimi...
3
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, eğitimden sağlığa ve gıdaya insan hayatını doğrudan ilgilendiren tüm sektörleri etkiledi. Salgın sürecinden karlı çıkan sektörlerden biri teknoloji oldu. Uzaktan çalışma ve sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle e-ticaret, oyun, telefon ve bilgisayar alanlarında iş yapan şirketlerden bazıları bu dönemde marka değerlerini yüzde 90'a yakın artırırdı.
5
7
9
11
Amazon, 2020'de 220,7 milyar dolar olan değerini yüzde 15 artışla 2021'de 254,1 milyar dolara yükseltmesine karşın zirveden 2. sıraya geriledi. Listede 3. sırada yer alan Google, 2020'de 188,5 olan marka değerini yüzde 1,4 yükselterek 191,2 milyar dolara çıkardı. Marka değerini en çok artıran şirketlerden biri Bill Gates'in sahibi olduğu ABD'li Microsoft oldu. 2020'de 117 milyar dolar marka değerine sahip olan şirket, değerini bir yılda yüzde 20 artırarak 140,4 milyar dolara yükseltti.
13
14