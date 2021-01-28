Son dakika: Erdoğan ile görüşmüştü! Yeni detay ortaya çıktı

Amazon, 2020'de 220,7 milyar dolar olan değerini yüzde 15 artışla 2021'de 254,1 milyar dolara yükseltmesine karşın zirveden 2. sıraya geriledi. Listede 3. sırada yer alan Google, 2020'de 188,5 olan marka değerini yüzde 1,4 yükselterek 191,2 milyar dolara çıkardı. Marka değerini en çok artıran şirketlerden biri Bill Gates'in sahibi olduğu ABD'li Microsoft oldu. 2020'de 117 milyar dolar marka değerine sahip olan şirket, değerini bir yılda yüzde 20 artırarak 140,4 milyar dolara yükseltti.