• 18 Şubat 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:
Son dakika: Erdoğan tarih verdi! Restoran, kafe ve lokantalara 8 zorunlu önlem
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme için kritik tarihi açıkladı. Türk Standartları Enstitüsü ise restoran kafe ve lokantalarda alınacak kritik önlemleri belirledi. 8 zorunlu önlem maddesi gerçekleştiren firmalar müşteri ağırlayabilecek. İşte o maddeler...
• 18 Şubat 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:
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Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor. Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...
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Dün akşam konuşmasında kafe ve restoranlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söylemişti: Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
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Kapalı mekanda 45 dakika!
Öte yandan Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.
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