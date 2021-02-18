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• 18 Şubat 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:

Son dakika: Erdoğan tarih verdi! Restoran, kafe ve lokantalara 8 zorunlu önlem

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme için kritik tarihi açıkladı. Türk Standartları Enstitüsü ise restoran kafe ve lokantalarda alınacak kritik önlemleri belirledi. 8 zorunlu önlem maddesi gerçekleştiren firmalar müşteri ağırlayabilecek. İşte o maddeler...

• 18 Şubat 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:
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Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlayacak. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki, restoranlarda hangi önlemler alınabilir? Türk Standartları Enstitüsü belirledi.

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Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor. Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...

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Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.

4PAKETLİ ŞEKİLDE MASAYA KONULACAK

PAKETLİ ŞEKİLDE MASAYA KONULACAK

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

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Her masada hijyen ürünleri olacak. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

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Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.

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Destek, ciroda azalan tutarın yüzde 3`ü kadar olacak. 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak. Aylık bin lira gelir kaybı desteğinden yararlananların aldıkları yardım, ciro kaybı desteğinden düşülecek.

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Destek programı başvuru süresi Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Ödemeler doğrudan esnafın banka hesabına yatırılacak.

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Dün akşam konuşmasında kafe ve restoranlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söylemişti:  Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

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İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

11Kapalı mekanda 45 dakika

Kapalı mekanda 45 dakika!

Öte yandan Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

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Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan “değerlendirme sürecinin” ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor. (Kaynak:TRT)

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