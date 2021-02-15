Son dakika: Erdoğan test etmişti! Kısmeti açıldı ve sipariş yağıyor...

Adeta bir valiz gibi taşınabilen bataryası, yüksek standart donanım özellikleri ve kullanım kolaylığıyla scooter pazarına iddialı giriş yapan Silence’ın fiyatları 39 bin 900 TL’den başlıyor. 120 km’ye kadar menzil sunabilen bu batarya, su geçirmemesi ve -20’den +55 derecelere kadar hava sıcaklıklarına dayanıklı olmasının yanında 2 yıl garantiyle satılıyor. 220 V ev tipi prizde 4,5 saatte tam şarj edilebilen batarya, hızlı şarjı da destekliyor. Bununla birlikte, Eco, City ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modunun yanı sıra otomatik geri vites özelliği yine Silence’ın tüm modellerinde standart olarak yer alıyor. İkili koltuk düzeniyle birlikte iki kaskın rahatlıkla sığabildiği bir bagaj alanı sunuyor.