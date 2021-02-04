• 04 Şubat 2021 - 07:51 • Son Güncelleme:
Son dakika: Erken emeklilik hakkı tanınıyor! 55 yaşında...
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Milyonlarca vatandaş, çalışma hayatını sonlandırıp, emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çekiyor. 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu sorulmaya devam ediyor. Emeklilikle ilgili birçok düzenleme mevcut. Erken emeklilik fırsatları da var.
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Tabi, erken yaşlanma, bir sağlık sorunu. Sağlık sorunu olduğu için de fazla detaya girmeyeceğim ama özetle; dikkat, algı, bellek, kavrama, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma durumu tespit edilenler erken yaşlanmış sayılıyor ve sosyal güvenlik sisteminden erken emekli olabiliyor.
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55 YAŞINDA EMEKLİLİK
Bu durumlar da nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları ile tespit ediliyor ve bu tespit de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu tarafından yapılıyor.
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