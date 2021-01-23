İHA
• 23 Ocak 2021 - 19:06 • Son Güncelleme:
Son dakika: Eylem çağrısı yapmıştı! Sokaklar karıştı
Rusya genelinde binlerce kişinin, muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıkması ile başlayan olaylarda tansiyon giderek yükseliyor. Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.
İHA
• 23 Ocak 2021 - 19:06 • Son Güncelleme:
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Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı.
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