milliyet.com.tr, AA
• 18 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
Son dakika... Felaket büyüyor! Adeta diz çöktü, dünya hayret içinde...
ABD'nin Teksas eyaletinde soğuk havaya bağlı yaşanan felaketler zinciri büyüyor. Isınmaya çalışan bir ailenin yaşadığı trajedi tüm ülkeyi yasa boğarken, eyalete bağlı şehirlerden birisinin belediye başkanı istifa etti. Can kayıplarının ise önüne geçilemiyor.
milliyet.com.tr, AA
• 18 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
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Son günlerde kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), dün, 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik temin edilemediğini açıklamıştı.
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Teksas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle binlerce deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.Eyaletteki tatil merkezlerinden Güney Padre Adası'ndaki Kongre ve Ziyaretçi Bürosu yetkililerinden Ed Caum, gönüllülerin, kıyıya vuran deniz kaplumbağalarını kendilerine ait araçlarla büroya getirdiğini belirtti.
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