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milliyet.com.tr, AA
• 18 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:

Son dakika... Felaket büyüyor! Adeta diz çöktü, dünya hayret içinde...

ABD'nin Teksas eyaletinde soğuk havaya bağlı yaşanan felaketler zinciri büyüyor. Isınmaya çalışan bir ailenin yaşadığı trajedi tüm ülkeyi yasa boğarken, eyalete bağlı şehirlerden birisinin belediye başkanı istifa etti. Can kayıplarının ise önüne geçilemiyor.

milliyet.com.tr, AA
• 18 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, sert iklim karşısında adeta diz çöktü. Ülkeden her gün felaket haberleri gelmeye devam ediyor.

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Milyonlarca kişi Teksas'ta elektriksiz ve dondurucu soğukların üçüncü gününe girmiş durumda. Güneydeki dört eyalette 30'dan fazla insan öldü.

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Pazar gecesi, ABD Başkanı Joe Biden Teksas'ta acil durum ilan ederek eyalet ve yerel çaptaki müdahale çabalarına yardım etmesi için federal yardım istedi.

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Beyanname, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın felaketten etkilenenlere yardım, ekipman ve kaynak sağlamasına izin veriyor.

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Associated Press'in (AP) haberlerine göre, yetkililer kış koşullarında seyahat edilmemesi için uyarılarda bulundu. Oklahoma Otoyol Devriyesi, Turner Paralı Yolunun bir kısmının zincirleme kaza nedeniyle kapatıldığını söyledi.

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Houston polisi, bir kadın ve bir çocuğun arabalarını ısınmak için çalıştırırken karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğünü, Sugar Land'de ise bir ev yangında dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Son günlerde kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), dün, 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik temin edilemediğini açıklamıştı.

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Yerel basın, eyalette en az 30 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtiyor. Yerel yetkililer ve hizmet sağlayıcılar, güç kaybı ve diğer hizmetler için eleştiri yağmuruna tutuluyor.

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Öte yandan, eyalete bağlı Colorado City'nin Belediye Başkanı Tim Boyd, Facebook’ta yaptığı paylaşımlarla, eyalette etkili olan soğuk hava nedeniyle halktan gelen şikayetleri eleştirdi.

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Boyd, "Hiç kimse size ya da ailenize hiçbir şey borçlu değil. Böyle zor zamanlarda sizi desteklemek de yerel yönetimin sorumluluğu değil. Batın ya da yüzün! Sizin tercihiniz." ifadelerini paylaştı.

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Halkın tepkisini toplayan paylaşımlarının ardından Boyd istifa etti.

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Teksas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle binlerce deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.Eyaletteki tatil merkezlerinden Güney Padre Adası'ndaki Kongre ve Ziyaretçi Bürosu yetkililerinden Ed Caum, gönüllülerin, kıyıya vuran deniz kaplumbağalarını kendilerine ait araçlarla büroya getirdiğini belirtti.

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Ed, büronun yan tarafındaki, deniz kaplumbağalarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşunun kapasitesinin yetmemesi nedeniyle gelen kaplumbağaları kabul ettiklerini belirterek ev sahipliği yaptıkları kaplumbağaların sayısının 3 bin 500’ü aştığını ifade etti.

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Mümkün olduğu kadar çok kaplumbağayı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ed, soğuk hava nedeniyle bu canlıların ne zaman denize döneceğini bilemediklerini ve bazılarını kaybetmekten endişe ettiklerini dile getirdi.

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Eyalette yaşanan felaket nedeniyle halk marketlere hücum ederek önlem almaya çalıştı.

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Marketlerin hemen hemen tamamında tüm ürünler tüketildi. Ajanslar bu görüntüleri servis etti.

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Teksas'ta bulunan bir üniversitede asistanlar, kampüsün yüzme havuzundan gelen suyu kullanarak ve boşluğu doldurmak için karı eriterek bölgedeki su kıtlığı sırasında yatakhane banyolarını çalışır durumda tutmanın yeni yollarını buldular.

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Üniversitenin atletik direktörü Sam Ferguson, asistanların kovaları suyla doldurduğu bir fotoğrafı tweetledi.

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Ferguson, "Su servisi geçici olarak kullanılamadığından, @ McMURRYFOOTBALL'un yardımıyla RA'larımız, banyolarımızın çalışır durumda kalması için soğutucuları havuzdan suyla doldurdu," diye tweet attı.

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