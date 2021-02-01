milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 20:30 • Son Güncelleme:
Son dakika... Felç oldu! Aşılama durdu, uçuşlar iptal, yetkililer OHAL ilan etti
ABD'de yaşanan kar fırtınası, son aylarda darbe üstüne darbe yiyen ülkeyi iyiden iyiye sarstı. Aşılama hızı hali hazırda yeterli bulunmayan ülkenin en önemli bölgelerinde şimdi de kar fırtınası nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yetkililer teker teker olağanüstü hal ilan etmeye başlarken seçim sonrası hala tam kendine gelememiş ABD, bu sefer de kar fırtınası nedeniyle sendeliyor.
milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 20:30 • Son Güncelleme:
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Büyük bir kar fırtınası, Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına kaos getirdi. Binlerce uçuş iptal oldu, okullar kapandı ve aşılamalar ertelenmek zorunda kaldı.
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