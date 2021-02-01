Son dakika... Felç oldu! Aşılama durdu, uçuşlar iptal, yetkililer OHAL ilan etti

New York, zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlayan, tüm çocukları uzaktan eğitime zorlayan ve şehrin muhtemelen tarihindeki en ağır kar yağışlarından birine hazırlanırken, uzun zamandır beklenen aşılamaların yeniden planlanması için "olağanüstü hal" ilan etti.