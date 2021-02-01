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milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 20:30 • Son Güncelleme:

Son dakika... Felç oldu! Aşılama durdu, uçuşlar iptal, yetkililer OHAL ilan etti

ABD'de yaşanan kar fırtınası, son aylarda darbe üstüne darbe yiyen ülkeyi iyiden iyiye sarstı. Aşılama hızı hali hazırda yeterli bulunmayan ülkenin en önemli bölgelerinde şimdi de kar fırtınası nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yetkililer teker teker olağanüstü hal ilan etmeye başlarken seçim sonrası hala tam kendine gelememiş ABD, bu sefer de kar fırtınası nedeniyle sendeliyor.

milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 20:30 • Son Güncelleme:
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Büyük bir kar fırtınası, Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına kaos getirdi. Binlerce uçuş iptal oldu, okullar kapandı ve aşılamalar ertelenmek zorunda kaldı.

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Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), on milyonlarca insanın yaşadığı Virginia'dan Maine'e saatte 50 mil 80 kilometre hızla gelen kar fırtınası nedeniyle uyarı yayınladı.

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New York, zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlayan, tüm çocukları uzaktan eğitime zorlayan ve şehrin muhtemelen tarihindeki en ağır kar yağışlarından birine hazırlanırken, uzun zamandır beklenen aşılamaların yeniden planlanması için "olağanüstü hal" ilan etti.

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Belediye Başkanı Bill de Blasio salgın döneminde sınıflara dönen çocukların da Salı günü evde kalacağını açıklarken, tuz kamyonları ve kar küreme araçları, Covid-19 nedeniyle şimdiden her zamankinden daha sessiz olan New York sokaklarından geçti.

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Salgın etkisi altındaki restoranlarına en son darbe de, restoranların dış mekanda yemek servisinin de yasaklanması olmuştu.

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Çoğunlukla New York, Boston, Philadelphia ve Washington'daki havalimanlarında olmak üzere 1500'den fazla uçuş iptal edildi.

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La Guardia Havalimanı uçuşların yüzde 90'ını iptal ederken, JFK ve Newark havalimanları uçuşların yüzde 70'ini kaldırdı.

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Pazartesi sabahına kadar New York'ta 15 cm boyunda kar yağmıştı. Kar kalınlığının Salı sabahına kadar 50 santime ulaşması bekleniyor.

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Ulusal Hava Durumu Servisi tahmincisi Matthew Wunsch AFP'ye verdiği demeçte, "50 santimin üzerine çıkarsak, New York tarihinin en karlı 10 döneminden biri olacak" dedi.

10ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Pazar gününden bu yana kar ve buzun oluştuğu Washington'da, Başkan Joe Biden hava şartları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na planlanan bir ziyareti erteledi.

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Başkent, salgın nedeniyle neredeyse bir yıldır evde öğrenim gören binlerce çocuk için planlanan okula dönüşü Salı gününe kadar askıya aldı.

12OLAĞANÜSTÜ HAL

OLAĞANÜSTÜ HAL

New Jersey, Philadelphia ve Connecticut için de yoğun kar yağışı tahmin edildi.

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New Jersey'de, kamu güvenliği için yetkililerin yolları kapatmasına, evleri tahliye etmesine ve gerekli araç gereçlere el koymasına izin veren bir olağanüstü hal ilan edildi.

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Vali Phil Murphy "Şiddetli kar ve rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi potansiyeli yüksek. Cihazlarınızı şarj edin ve bir elektrik kesintisi yaşarsanız derhal bildirin," dedi.

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Philadelphia da karla ilgili olağanüstü hal ilan etti, Pazartesi günü şehir hükümet binalarını kapattı ve yetkililer sakinlere, sabanların geçebilmesi için arabalarını acil kar yollarından çekmelerini emretti.

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Fırtına, geçen hafta karla ve şiddetli yağmurla karışık olarak Kaliforniya'nın dağlık bölgelerini vurdu.

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