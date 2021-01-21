Son dakika: Dünya o noktaya kilitlendi! Joe Biden göreve başlamadan önce...

Biden yönetiminin adım atması halinde sorunları çözmeye hazır olduklarını yineleyen Ruhani, "Sorunlar süratle çözülebilir. Kesinlikle hukuki açıdan hiçbir karmaşıklık yok. 'Tüm taahhütlerimizi uygulayacağız desinler'. Biz de bir saat içinde tüm taahhütlerimizi uygularız. Elbette irade ve samimiyet varsa olur, yoksa önemli değil biz işimize bakarız." görüşlerini paylaştı.