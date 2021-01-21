Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Dünya o noktaya kilitlendi! Joe Biden göreve başlamadan önce...
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dünya o noktaya kilitlendi! Joe Biden göreve başlamadan önce...

Son dakika haberlere göre Uluslararası haber ajansları fotoğrafları peş peşe geçti, dünya o noktaya kilitlendi... Son dakika haberine göre, Türkiye'nin yanı başında füzeler ateşlenirken, sıcak görüntülerin seçilmiş ABD Başkanı Biden'ın göreve başlamasından sadece bir gün önce gelmesi dikkat çekti.

milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

İran Ordusu, ülkenin güneydoğusunda yer alan Umman Denizi kıyısındaki Mekran sahilinde bir kara kuvvetleri tatbikatı başlattı.

2

İran devlet televizyonuna göre, Mekran sahilinde düzenlenen tatbikata; hava indirme, özel kuvvetler ve acil müdahale ekiplerinden oluşan askeri birlikler katıldı.

3

Sıcak görüntülerin ortaya çıktığı tatbikat, ülkenin nükleer programı nedeniyle artan gerilim ve Washington'ın Tahran'a yönelik baskı kampanyasının ortasında, bir dizi tatbikatın sonuncusu olma özelliği taşıyor.

4

Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi tarafından yönetilen tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keyumers Haydari ile birlikte diğer üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu.

5

Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Haydari, Umman Denizi kıyısında düzenlenen tatbikatın temel hedefinin Kara Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin hareket kabiliyeti ve hücum gücünü değerlendirmek olduğunu söyledi.

6

İran Devrim Muhafızları'nın çöl bölgesinde balistik füze tatbikatları yapmasından dört gün sonra gerçekleşen tatbikatın, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından sadece bir gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

7

Bugün yemin töreniyle ABD Başkanlığı'nı devralacak olan Joe Biden'ın, İran'a karşı selefi Donald Trump'tan daha az savaş yanlışı bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

8

İran, ABD ve İsrail ile gerginliğin yüksek olduğu son günlerde art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce insansız hava aracıyla (İHA) saldırı tatbikatı düzenlenmişti.

9

İran ordusu, 13 Ocak'ta Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti.

10

İran'ın resmi ajansı IRNA, "Güç 99" adı verilen tatbikatın, Umman Denizi'ne açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştiğini aktarmıştı.

11

Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulunmuştu.

12

İran Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta "seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları" gerçekleştirilmişti.

13

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak'ta ülkenin orta bölgesindeki Kevir Çölü’nde füze ve İHA'larla geniş çaplı tatbikat yapmıştı. Tatbikatta uzun menzilli balistik füzeler test edilmişti.

14

Yürüttüğü füze programı konusunda Batılı ülkelere sorun yaşayan İran, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin her hangi bir müzakerede bulunmayacağı belirtilmişti.

15

Öte yandan Tahran'da bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Donald Trump döneminin sona ermesi, Biden'ın Beyaz Saray'a çıkması ve ABD ile İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

16

Beyaz Saray'da bugün göreve başlayacak yeni yönetimden yasalara ve taahhütlere dönmelerini beklediklerini belirten Ruhani, "Beyaz Saray'da iktidara gelenlerden beklentimiz yasalara ve taahhütlere dönmeleridir." dedi.

17

"Eğer yapabilirlerse geride kalan 4 yılın kara lekelerini temizlemelerini bekliyoruz. Çünkü bazı lekeler temizlenemez durumda. Bugün top Washington sahasında." diyen Ruhani, Onlar taahhütlerine uyarsa biz de uyarız. Trump öldü ve nükleer anlaşma hala sağ." ifadelerini kullandı.

18

Biden yönetiminin adım atması halinde sorunları çözmeye hazır olduklarını yineleyen Ruhani, "Sorunlar süratle çözülebilir. Kesinlikle hukuki açıdan hiçbir karmaşıklık yok. 'Tüm taahhütlerimizi uygulayacağız desinler'. Biz de bir saat içinde tüm taahhütlerimizi uygularız. Elbette irade ve samimiyet varsa olur, yoksa önemli değil biz işimize bakarız." görüşlerini paylaştı.

19

"Bugün Trump'ın kara defteri sonsuza kadar kapanıyor." diyen Ruhani, Washington'daki güvenlik önlemlerine de değinerek şunları kaydetti:

20

"Yeni başkanın görevi devralacağı Washington DC askeri bir kışlaya dönmüş halde. Tüm bu silahlı askerler şehrin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. ABD toplumunda meydana gelen kutuplaşma Trump'ın baskıcı ve acemice icraatlarının bir sonucudur.

21

"Beyaz Saray'ın yeni sakinleri, yasalara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına dönmelidir. Onlar samimi bir şekilde yasalara uyarsa, doğal olarak biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Dünya ve halkımız çok iyi anladı ki; ekonomik terörizm siyaseti yüzde 100 yenilmiştir."

22
23

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Asgari ücret sonrası bir artış daha! Nefes aldırdı

20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları canlı takip listesi!

Son dakika: Türk mühendisler yaptı! Suya indirildi...

Son dakika: Dünyayı uyutan Türk! 130 ülke peşinde...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet