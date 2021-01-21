milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dünya o noktaya kilitlendi! Joe Biden göreve başlamadan önce...
Son dakika haberlere göre Uluslararası haber ajansları fotoğrafları peş peşe geçti, dünya o noktaya kilitlendi... Son dakika haberine göre, Türkiye'nin yanı başında füzeler ateşlenirken, sıcak görüntülerin seçilmiş ABD Başkanı Biden'ın göreve başlamasından sadece bir gün önce gelmesi dikkat çekti.
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
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Biden yönetiminin adım atması halinde sorunları çözmeye hazır olduklarını yineleyen Ruhani, "Sorunlar süratle çözülebilir. Kesinlikle hukuki açıdan hiçbir karmaşıklık yok. 'Tüm taahhütlerimizi uygulayacağız desinler'. Biz de bir saat içinde tüm taahhütlerimizi uygularız. Elbette irade ve samimiyet varsa olur, yoksa önemli değil biz işimize bakarız." görüşlerini paylaştı.
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