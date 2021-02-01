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milliyet.com.tr, BBC Türkçe
• 01 Şubat 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:

Son dakika... Gece yarısı 01.51'de duyurdular! Dünyayı şoka uğratan darbe...

Resmi açıklamanın aksine 48 saat sonra harekete geçtiler, gözaltı dalgasıyla başlayan kasırga yönetimin devrilmesiyle sürdü. ABD'den Türkiye'ye dünyanın her yerinden arka arkaya tepkiler gelirken, Washington geri adım atılmaması halinde harekete geçeğini duyurdu. Reuters haber ajansı Myanmar'dan ilk fotoğrafları servis etti, BBC Güney Asya muhabiri Head ise analizine 'Vahim yolda' başlığını attı.

milliyet.com.tr, BBC Türkçe
• 01 Şubat 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Uluslararası haber ajansları gece yarısı 01.51'de duyurdu, Türkiye'den ABD'ye, Avustralya'dan Hindistan'a dünyanın her yerinden saatler içinde peş peşe açıklamalar geldi.

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Güney Asya ülkesi Myanmar'da geçen hafta bazı göstericilerin ellerindeki pankartlarla kendisini gösteren hareketlilik, Pazartesi gününün ilk saatlerinde bir askeri darbeye dönüştü.

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Önce Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin yerel saatle sabah erkenden düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı duyuruldu.

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Ardından ordu darbeyi resmen ilan etti, yönetime bir yıllığına el konulduğu açıklandı. Operasyon, sivil hükümet ile ordu arasındaki gerilimin ve askeri darbe söylentilerinin ardından geldi.

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Silahlı kuvvetlere ait televizyon kanalında, iktidarın Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'e devredildiği, bir yıllık olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

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Başkent Nepido (Naypyitaw) ve ülkenin en büyük kenti Yangon'da pazartesi sabahı sokaklarda askerlerin devriye gezdiği görüldü.

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Uluslararası haber ajansları, Yangon sakinlerinin paralarını çekmek için banka önlerinde kuyruğu girdiğini gösteren fotoğraflar servis ediyor.

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Başkent genelinde internet ve telefon hatları kesildi, devlet televizyonunun yayını da durdu. BBC Güneydoğu Asya Muhabiri Jonathan Head, askerlerin sokaklarda konuşlandığını bildiriyor.

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Reuters haber ajansı, günün ilerleyen saatlerinde Myanmar ordu birliklerinin başkent Nepido çevresinde kontrol kurduğu kontrol noktalarının fotoğraflarını geçti.

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Kongreye giden yolda kurulan kontrol noktasında zırhlı araçlar ve maske takmış ellerinde ağır silahlar olan askerler göze çarpıyor.

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Darbeyi destekleyen aralarında Budist rahiplerin de bulunduğu göstericiler araçlarında Myanmar bayraklarıyla Yangon sokaklarında tur attı.

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Aung San Suu Kyi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD), geçtiğimiz Kasım ayında hükümet kurmak için parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlamıştı.

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Ancak ana muhalefet Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi'ni (USDP) destekleyen Myanmar ordusu, seçimlerin hileli olduğunu savunarak hükümetin parlamentoyu toplamasının ertelenmesini istemişti.

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Myanmar parlamentosunun 'seçimde hile' tartışmalarının gölgesinde bugün açılması bekleniyordu. Geçen hafta üst düzey bir ordu sözcüsü, 'hile' iddialarının araştırılmaması halinde darbe olabileceğini söylemişti.

15RESMİ AÇIKLAMADAN 48 SAAT SONRA DARBE

RESMİ AÇIKLAMADAN 48 SAAT SONRA DARBE

Cumartesi günü ise, Myanmar ordusu askeri darbe söylentilerinin yayılması üzerine 'anayasaya bağlı kalacakları' taahhüdünde bulunmuştu.

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Darbenin duyulmasıyla Myanmar genelinde kısa süre bir sessizlik oldu, ardından Aung San Suu Kyi'nin iktidar partisi NLD halka sokaklara dökülüp darbeye karşı çıkma çağrısında bulundu.

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NLD'nin Facebook sayfasında yayınlanan çağrıda, ordunun anayasayı ve halkın iradesini yok saydığı belirtilerek halktan askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermemesi istendi.

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BBC Güney Asya muhabiri Jonathan Head, 'Myanmar vahim bir yolda' başlığını kullandığı analizine "Böylece resmileşti. 1962'den bu yana ilk kez sivil bir hükümete darbe yapıldı" cümlesiyle başladı:

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"Kasım ayındaki seçimlerde ordunun desteklediği muhalefet partisi USDP yetersiz bir performans gösterdi, oysa iktidardaki NLD ise 2015'ten bile iyi bir sonuç aldı.

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Bu darbenin zamanlamasını kolayca açıklayabiliriz. Bu hafta parlamento seçimden bu yana ilk kez açılacaktı. Şimdilik askeri harekat pervasız görünüyor ve Myanmar'ı vahim bir yola sokuyor."

21ABDDEN DARBECİLERE: HAREKETE GEÇECEĞİZ

ABD'DEN DARBECİLERE: HAREKETE GEÇECEĞİZ!

Darbe beklendiği gibi dünyada ilk haber oldu, ABD'den Türkiye'ye, Yeni Zelanda'dan Japonya'ya, Birleşmiş Milletler'den Hindistan'a arka arkaya açıklamalar geldi.

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Darbeye en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biri olan ABD'de, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Myanmar ordusundan gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi.

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Blinken, "Tüm hükümet yetkililerinin serbest bırakılmasını ve Myanmar halkının 8 Kasım'daki demokratik seçimlerde ortaya çıkan iradesine saygı gösterilmesini istiyoruz. Ordu acilen söz konusu eylemlerini geri almalıdır" dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili olarak ABD'nin durumu yakından izlediğini bildirdi. Sözcü Psaki, "ABD son yapılan seçimlerin sonuçlarını değiştirme ya da Myanmar'ın demokratik geçişine engel olma girişimlerine karşıdır ve bu yönde atılan adımlar geri döndürülmezse sorumlulara karşı harekete geçecektir" ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Myanmar'daki askeri müdahaleyi ve siyasi liderlerin gözaltına alınmasını kınadı, yönetimin orduya geçmesinden derin endişe duyduğunu aktardı.

26TÜRKİYE: DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR

TÜRKİYE: DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR

Türkiye de darbeye sert şekilde tepki gösterdi. Myanmar'da yönetime el konulmasını derin endişe ile karşıladığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" açıklamasını yapıp ekledi:

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"Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz... Bu vahim gelişmenin Myanmar’da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz."

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Avrupa Birliği (AB) de darbeyi kınayıp gözaltındaki siyasetçilerin serbet bırakılmasını talep etti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Seçimlerin sonucuna saygı gösterme ve demokratik süreç, yeniden tesis edilmelidir" dedi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de darbeyi şiddetle kınadı: "Seçim sonuçlarına ve anayasaya saygı gösterilmeli. Myanmar halkı demokrasi istiyor. AB, onların yanındadır."

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Myanmar'daki gelişmeleri büyük kaygıyla izlediklerini belirterek, demokratik bir yetki geçişini desteklediklerini kaydetti.

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Avustralya Dışişleri Bakanlığı da Myanmar ordusuna 'yasalara saygı duyma' çağrısı yaptı ve ihtilafların yasal zeminde çözülmesi gerektiğini belirtti.

32JAPONYADA PROTESTO GÖSTERİSİ

JAPONYA'DA PROTESTO GÖSTERİSİ

Japonya'dan yapılan resmi açıklamada darbeye tepki gösterildi, "Japonya, sorunun demokrasi çerçevesinde ve diyalog yoluyla barışçıl şekilde ilgili taraflarca çözülmesinin önemli olduğuna inanıyor" denildi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da gösteri düzenleyen Myanmarlılar ise, ellerindeki pankartlarla darbe yapan orduyu protesto etti.

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Göstericiler Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in fotoğraflarını çiğnerken, söz konusu karelerin üzerinde 'Diktatör, seni asla affetmeyeceğiz' gibi ifadeler vardı.

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ise, ülkesinin derin endişe duyduğunu dile getiren yazılı açıklamasında "Bir seçim yapıldı ve halkın demokratik iradesine saygı duyulmalı. Myanmar'ın demokratik kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne desteğimizi teyit ediyoruz" dedi.

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Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından "Endonezya, tüm tarafları söz konusu durumu daha da kötüleştirmemek ve mevcut zorluklara çözüm bulmak adına kendilerini kontrol etme ve diyalog kurmaya çağırıyor" mesajını paylaştı.

37AUNG SAN SUU KYINİN HİKAYESİ

AUNG SAN SUU KYI'NİN HİKAYESİ

Son yıllarda özellikle Rohingyalı Müslümanlara yönelik katliamlarla dünya çapında büyük eleştiri alan Nobel ödüllü Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin siyasi serüveni şöyle:

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"Myanmar'ın bağımsızlık mücadelesine liderlik eden General Aung San'ın kızı olan Aung San Suu Kyi, henüz 2 yaşındayken babasını suikast sonucu kaybetti.

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Suu Kyi on yıllar boyunca Myanmar'ı yöneten askeri güçlerin otoriter yönetimini eleştiren bir 'insan hakları aktivisti' olarak tanındı.

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1991 yılında ev hapsinde bulunduğu sırada Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1989 ile 2010 arasında yaklaşık 15 yıl boyunca tutuklu kaldı. 2015 yılının Kasım ayında, lideri olduğu NLD ile Myanmar'ın 25 yıl sonraki ilk serbest seçimini kazandı.

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Ancak Myanmar anayasası, çocukları başka ülkelerin vatandaşları olması nedeniyle Suu Kyi'nin başkan olmasına engel oldu. Bugün 75 yaşında olan Suu Kyi, ülkenin fiili lideri konumunda.

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Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yapılan 'soykırım' ise Suu Kyi ve yönetimini uluslararası alanda en çok zorlayan başlıklardan birisi haline geldi.

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Her ne kadar Myanmar ordusu üzerinde herhangi bir gücü olmadığı bilinse de, Müslümanlara yönelik düzenlenen operasyonların 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Suu Kyi'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler (BM), Suu Kyi'yi 'suç ortağı' olarak tanımlıyor.

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Myanmar'da 2017 yılında bir karakola düzenlenen saldırının ardından ordu ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde operasyonlar düzenlemişti. 2018 yılında İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Aung San Suu Kyi'ye verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çektiklerini açıkladı.

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Af Örgütü, Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara 'açıkça zulmettiğini', Suu Kyi'nin ise ülkesinde yaşananlara sessiz kalarak önceden savunduğu değerlere 'ihanet ettiğini' karara gerekçe gösterdi."

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