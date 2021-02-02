milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 15:49 • Son Güncelleme:
Son dakika... Göstere göstere nişan aldılar!
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Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin ile ABD arasındaki gerilim bir kez daha zirveye çıktı, bütün dünya Güney Çin Denizi'ndeki kapışmaya gözlerini çevirdi.
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Ancak sessizliğini bozan Tayvan, hava sahasını ihlal eden Çin uçaklarının iki J-10, dört J-11 ve bir Y-8 olduğunu duyurdu. Yedi Çin savaş uçağının Pratas Adaları yakınlarına geldiğini belirten Taipei yönetimi, aynı yerde ABD'lilerin de bulunduğunu belirtti. Bakanlığın ABD güçlerine dair detay vermemesi ise göze çarptı.
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Açıklamada, Çin'in ihlalinin ardından Tayvan savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği ve uçaklara telsizle uyarı yapıldığı ifade edildi. Diplomatik kaynaklar ABD silahlı kuvvetlerinin sık sık Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini ancak Tayvan'ın daha önce kamuoyuna bu tip açıklamalar yapmadığına dikkat çekiyor.
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Adanının kıyısına çıkarma yapan Çin birliklerinin gerçek mermiler kullandığı bildiriliyor. 2 dakika 30 saniyelik kayıtta havalanan helikopterlerden de yine füzeler ateşlendi. Su altında gerçeleşen patlamalar, ateş açan tanklar, karadan fırlatılan onlarca füze video kaydında dikkat çeken ayrıntılar arasında.
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Özel jetin başkent Taipe'ye inmesinden saatler sonra ise Çin Tayvan Boğazı'nda gerçek mermilerle üç günlük bir tatbikata giriştiğini dünyaya duyurdu. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ABD ve Tayvan yönetimlerini gizli anlaşmaları artırmak, sık sık karışıklığa yol açmakla suçlayıp çok ağır ifadeler kullandı:
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Tayvan Savunma Bakanlığı ise çok sayıda Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini açıkladı, gelişme uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyuruldu. Resmi açıklamaya göre, Çin savaş uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine Tayvan jetleri de acil şekilde havalandı ve Çin'in faaliyetleri takip edildi.
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Han Kuang adı verilen ülkenin geleneksel büyük tatbikatından fotoğrafları, uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP) dünyaya servis etti. Tatbikatın en çarpıcı detayı, karadan ve havadan füzelerin fırlatılması oldu. Tayvan ordusu, adanın Çin'e bakan sahilinden havadan füze denemesi gerçekleştirdi.
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Çin'li üst düzey bir generalin Mayıs ayı biterken Tayvan'a saldırabileceklerini söylemesi, dünyayı alarma geçirmişti. Çin Merkez Askeri Komisyonu Müşterek Kurmay Dairesi Başkanlığı'nın başındaki General Li Zuocheng, bağımsızlığı engellemek için askeri seçeneceğin masada olduğunu belirterek işgal sinyali verdi:
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"Barışçıl birleşme imkanı ortadan kalkarsa, Halk Kurtuluş Ordusu olarak, bölücü entrikaları ve eylemleri kararlı şekilde dağıtmak için gerekli tüm adımları atacağız. Tayvan Boğazı'ndaki durumu dengelemek ve kontrol etmek için gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyor ve kuvvet kullanımı olmayacağına yönelik söz de vermiyoruz."
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Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise, Pekin yönetimine verdiği yanıtta ülkesinin asla 'Tek ülke, iki sistem' düzenine geçmeyi kabul etmeyeceğini ilan ederek "Çin'in imzaladığı 1992 Mutabakatı 'Tek Çin' düzenine işaret ediyor. Şi Jinping'in sözleri kaygılarımızın yersiz olmadığını gösterdi" diye konuşmuştu.
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Raporda, "Mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar da (ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler) dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konumuna yükseldi. Teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri" denildi.
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