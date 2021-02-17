Son dakika: Gürledi, püskürdü, patladı... Acil durum ilan edildi!

Adnkronos haber ajansına göre lavlar 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. Ancak herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi. Yerel medya ve sosyal medya kullanıcıları, kraterden yükselen bir duman bulutu ve yamaçtan aşağı akan lavı gösteren fotoğraf ve videolar paylaştı.