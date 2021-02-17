milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 15:34 • Son Güncelleme:
Son dakika: Gürledi, püskürdü, patladı... Acil durum ilan edildi!
Son dakika haberine göre önce bir gürültü duyuldu. Ardından gökyüzü siyaha büründü. Öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan şiddetli patlamaların ardından acil durum ilan edildi.
milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 15:34 • Son Güncelleme:
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Ansa haber ajansının bildirdiğine göre havaalanı, bir kilometreden fazla yükselen ve uçmayı güvensiz hale getiren kül nedeniyle yetkililer tarafından kapatılmak zorunda kaldı.
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