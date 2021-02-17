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milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 15:34 • Son Güncelleme:

Son dakika: Gürledi, püskürdü, patladı... Acil durum ilan edildi!

Son dakika haberine göre önce bir gürültü duyuldu. Ardından gökyüzü siyaha büründü. Öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan şiddetli patlamaların ardından acil durum ilan edildi.

milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 15:34 • Son Güncelleme:
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi. İtalya'nın Sicilya adasında yer alan, 3 bin 350 metre yüksekliğindeki Etna patladı, gökyüzüne duman ve kül püskürttü.

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Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna'nın güneydoğu kraterinde bugün öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşandı ve buna bağlı olarak lav akışı gözlendi.

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İtalyan basınında da güçlü volkanik patlamalarla lav püskürten Etna'dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtildi.

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Etna'daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu.

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Ansa haber ajansının bildirdiğine göre havaalanı, bir kilometreden fazla yükselen ve uçmayı güvensiz hale getiren kül nedeniyle yetkililer tarafından kapatılmak zorunda kaldı.

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Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

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Adnkronos haber ajansına göre lavlar 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. Ancak herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi. Yerel medya ve sosyal medya kullanıcıları, kraterden yükselen bir duman bulutu ve yamaçtan aşağı akan lavı gösteren fotoğraf ve videolar paylaştı.

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İtalya'nın Merkezi Acil Durum Departmanı Linguaglossa, Fornazzo ve Milo kasabalarını dikkatle izlediğini söylemesine rağmen, Sivil Koruma Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak yakındaki merkezlerin risk altında olmadığını söyledi.

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Hem sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar hem de haber ajansının servis ettiği kareler, evlerin üzerine yağan kül, dağdan gelen ve binaların üzerine uzanan uzun duman tabakasını gözler önüne serdi.

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INGV Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü başkanı Stefano Branco, İtalyan AGI haber ajansına yaptığı açıklamada, yanardağdaki son patlamanın "endişe verici olmadığını" belirterek "Daha kötüsünü gördük" ifadelerini kullandı.

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Bugün sabah saatlerinde volkanik aktivite azalmaya başladı. Sicilya adasındaki Etna yanardağında en son volkanik faaliyet, Ocak ayında kaydedilmişti.

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