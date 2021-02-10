• 10 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında son durum ne? Gram-Çeyrek-Yarım ve Tam altın ne kadar oldu?
Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran 24 ayar külçe altının gramı 500 lira sınırını aşmasının ardından düşüşe geçmiş yeni yıl ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan düşüş hız kazanmıştı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 405 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 420 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının yatırımcısı ve vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu takip etmeye devam ediyor. İşte altın fiyatları 10 Şubat canlı takip ekranı...
• 10 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 417 liradan günü tamamladı. Dünde yükselişini sürdüren gram altın günü 420 lira seviyesinden tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,55 artışla 420,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.787,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 420,00 liradan işlem gördü.
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