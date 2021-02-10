Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında son durum ne? Gram-Çeyrek-Yarım ve Tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 417 liradan günü tamamladı. Dünde yükselişini sürdüren gram altın günü 420 lira seviyesinden tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?