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milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 15:45 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Çığırından çıkıyor! Yunan medyası yeni provokasyonu manşete taşıdı! "

İstanbul'da beş yıl sonra başlayan görüşmeler sona erdi, Yunan medyası Ankara ve Atina'nın farklı beklentilerle masaya oturduğunu manşetine taşıdı. Fransa Savunma Bakanı'nın bugünkü Atina ziyaretinde Rafale jetleri için imzalar atılırken, fırkateyn anlaşması duyurulabilir. Ege Denizi'nde donanma gönderip Yunanistan'la birlikte tatbikat yapmak isteyen son ülke ise, Hindistan!

milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 15:45 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de son çeyrek yüzyılın en fırtınalı yılı 2020 geride kaldı, Türkiye ve Yunanistan bugün İstanbul'da masaya oturdu. Yunan medyası ise yeni provokasyonu manşetine taşıdı.

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İstanbul'da bugün gerçekleşen istikşafi görüşmelerde Ankara ve Atina hangi sorunların ele alınacağı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Yunanistan sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını masaya getirmek isterken, Türkiye, Ege ve Akdeniz'de yaşanan tüm sorunların masada olacağını kaydediyor.

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İstanbul'daki istikşafi görüşmeler üç saat sürdü ve saat 14.50 itibariyle sona erdi. Şimdiye kadar 60 tur geride kaldı, son randevu 1 Mart 2016'da Atina'daydı. Bugünkü görüşme sonrasında açıklama yapılması beklenmiyor.

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BBC'ye göre, beş yıl aradan sonra hayata geçirilen istikşafi görüşmeler, taraflar arasında 2020 boyunca yaşanan gerilimin ardından başlaması açısından büyük önem taşıyor.

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Reuters haber ajansı, NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın 2002'den 2016'ya kadar gerçekleşen 60 tur görüşmede küçük bir ilerleme kaydettiğini bildiriyor.

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İstanbul'daki randevu, beklendiği gibi bugün Yunan medyasının manşetlerinde. Kathimerini gazetesi, istikşafi görüşmelerden düşük bir beklenti olduğunu manşetine taşıdı.

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Ta Nea gazetesi, Ankara ve Atina'nın farklı beklentilerle görüşmelere başladığını belirterek başlığında 'Tedirgin diyalog' ifadesine yer verdi.

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Kathimerini gazetesinde yer alan bir analizde ise, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ABD-Türkiye ilişkilerinin çarpışma rotasına girdiği savunuldu.

9ATİNADA RAFALE İMZASI ATILIYOR

ATİNA'DA RAFALE İMZASI ATILIYOR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla paniğe kapılan ve silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan Rafale jetleri satın aldı ve ABD'den F-35 talebinde bulundu.

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ediyor. Ziyarette altısı yeni 18 Rafale savaş uçağı için 2,8 milyar euroluk resmi imzalar atılacak.

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Yunan medyasına göre, Rafale jetlerinin yanı sıra Paris yönetiminden alınacak Belh@rra fırkateynleri de bugünkü törende duyurulabilir.

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Son haftalarda Türkiye-Pakistan ilişkilerini sıklıkla gündeme getiren Yunan medyası, bugün hayli sıra dışı bir röportaja da yer verdi. Emekli bir Hint general, Yunanistan ve Hindistan'ın Ege Denizi'nde birlikte tatbikat yapabileceğini söyledi.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakın isimlerden biri olan emekli general Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi tehdit edip Hint donanmasının bir an önce Ege Denizi'ne gönderilmesi gerektiğini savundu.

14ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti.

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Yunanistan, Ocak ayında ABD ile birlikte tatbikata girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikata Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı.

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Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

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Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

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Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

21ABDDEN F-35 İSTEDİLER

ABD'DEN F-35 İSTEDİLER

Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı istedi.

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Yunanistan, 2020 bitmeden 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu. Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.

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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi.

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Atina Büyükelçisi Pyatt, "F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik" ifadesini kullandı, ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi.

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Yunan medyası, Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak.

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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.

27EGE DENİZİNİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

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Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi beş kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak.

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Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

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Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.

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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak.

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Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi.

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Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

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Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması.

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Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.

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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak.

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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.

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Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.

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Geçtiğimiz Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi, Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi gönderdi.

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Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

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Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

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Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.

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