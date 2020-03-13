DHA - İHA - AA
• 13 Mart 2020 - 11:19 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | İlginç corona virüs tedbirleri... Türkiye'den kareler
Gelen bir son dakika haberine göre; corona virüs sebebiyle tüm dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de de farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bursa'da bir kahvehanede vatandaşlar maske taktı, eldiven giyip okey oynadı.
DHA - İHA - AA
• 13 Mart 2020 - 11:19 • Son Güncelleme:
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Corona virüsüne karşı toplumun her kesimi kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı. Yalova’da bir kahvehaneci, işletmesinde okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldivensiz oynanmasına izin vermiyor. Müşterilerine oyun oynayacakları zaman eldiven dağıtan Umut Onar adlı işletmeci, kahvehanesine gelen müşterilerin kullandıkları oyun malzemelerini kolonya ile sık sık dezenfekte ediyor.
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Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından salgına karşı önlemler artırılırken, İzmir'de bir lokantada yeni bir uygulama başlatıldı. Lokanta çalışanları, kapı girişinde ellerinde su ve kolonyayla müşterilerin sterilize olmasını sağlıyor. Ayrıca iş yerinde çalışanlar maske ve eldiven kullanıyor, her masada da dezenfekte ilaçları bulunuyor.
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