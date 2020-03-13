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DHA - İHA - AA
• 13 Mart 2020 - 11:19 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | İlginç corona virüs tedbirleri... Türkiye'den kareler

Gelen bir son dakika haberine göre; corona virüs sebebiyle tüm dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de de farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bursa'da bir kahvehanede vatandaşlar maske taktı, eldiven giyip okey oynadı.

DHA - İHA - AA
• 13 Mart 2020 - 11:19 • Son Güncelleme:
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Corona virüs hayatın tüm alanını etkiliyor. Vatandaşlar, sosyal hayatlarında da virüsten korunmak için tüm tedbirleri almış durumda.

2Maskeli eldivenli okey...

Maskeli eldivenli okey...

Bursa'nın İznik ilçesinde kahvehanede okey oynayan vatandaşlar, ıstaka ve okey taşlarına dokunmamak için eldiven giydi.

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Hava ile temas etmemek için de maske taktılar. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.

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Yalova’da da bir kahvehane corona virüse karşı örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Kahvehane işletmecisi, okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldiven kullanmadan oynanmasına izin vermiyor.

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Corona virüsüne karşı toplumun her kesimi kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı. Yalova’da bir kahvehaneci, işletmesinde okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldivensiz oynanmasına izin vermiyor. Müşterilerine oyun oynayacakları zaman eldiven dağıtan Umut Onar adlı işletmeci, kahvehanesine gelen müşterilerin kullandıkları oyun malzemelerini kolonya ile sık sık dezenfekte ediyor.

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Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletmeci, “Ülkemizde corona virüsü tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu virüsün yayılmasına ve bulaşmasına engel olmak için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik.

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Müşterilerimiz de bu uygulamaya son derece sıcak baktılar. Bence bu uygulama ülkemize de örnek olmalı. Ayrıca oyun aletlerini de dezenfekte ediyoruz. Halk sağlığı bizim için çok mühim” diye konuştu.

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Müşteriler de uygulamayı yerinde bulduklarını belirterek, “Biz bu uygulamayı çok yerinde buluyoruz.

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Halkımızın hatta yaşlı kesimin çoğu kahvehanelerde vakit geçiriyor. Bence oyun oynarken de bu uygulamanın yapılması iyi olmuş. Virüs zaten ağırlıklı olarak temas ile bulaşıyor. Bu oyun aletlerine her gün birçok farklı insan dokunuyor” dediler.

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Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından salgına karşı önlemler artırılırken, İzmir'de bir lokantada yeni bir uygulama başlatıldı. Lokanta çalışanları, kapı girişinde ellerinde su ve kolonyayla müşterilerin sterilize olmasını sağlıyor. Ayrıca iş yerinde çalışanlar maske ve eldiven kullanıyor, her masada da dezenfekte ilaçları bulunuyor.

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Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından korunmak için alınan önlemler arasında en başta hijyen geliyor.

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Doktorlar, virüse karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor.

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Türkiye'de de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından, ülke genelinde salgına karşı önlemler alınmaya başlandı.

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Vatandaşlar özellikle toplu taşıma, AVM gibi kamuya açık alanlarda maske ve eldiven kullanırken çantalarında da türlü temizlik ürünü taşımaya başladı.

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Halkın yanı sıra iş yeri sahipleri de corona virüse karşı önlemlerini artırdı. Önlem alan işletmelerden biri de Altındağ semtindeki lokanta oldu.

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Lokanta çalışanları, corona virüse karşı iş yerinin kapı girişinde ellerinde su ve kolonyayla bekleyip, müşterilere tutuyor. Böylece müşteriler, dükkana girip çıkarken sterilize oluyor.

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Ayrıca lokantada personel, maske ve eldivenleriyle servis yapıyor. Her masada da dezenfekte ilaçları bulunuyor.

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Lokanta sahibi Çağatay Eraslan, işletmelerin salgına karşı alınacak önlemler konusunda ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından hemen konuklarımızın sağlığı için alabileceğimiz önlemlerin neler olduğunu düşündük.

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Ülke genelinde hali hazırda birçok önlem alınmış durumda ancak bizlerin de elinden geleni yapması gerekiyor. İşletmemizde müşterilerimizi kapıda karşılayan personelimiz, gelenlere girişte kolonya ve su dağıtıyor.

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Personelimiz steril eldivenleri ve maskeleriyle servis yapıyor ve her masamızda dezenfekte ilaçlarımız bulunuyor. Bu tarz kritik önlemlerle corona virüsten hep birlikte korunabiliriz" dedi.

21YEMEĞİMİZİ GÜVENLE YEDİK

'YEMEĞİMİZİ GÜVENLE YEDİK'

Uygulamadan memnun kalan müşteriler ise birçok işletmenin bu tarz uygulamaları yapması gerektiğini söyledi. Lokantaya gelen müşterilerden Nazmiye Baykal, "Bu uygulama çok hoşumuza gitti.

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Corona virüs her yerde bulunduğu için ellerimizi sabunlasak da yok olmayabiliyor ama bu tarz dezenfekte ilaçlarının büyük faydası var. Burada kolonya ikram ettiler, her masaya dezenfekte ilaçlar koymuşlar. Corona virüsten hepimiz tedirginiz.

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Sık sık ellerimizi yıkıyoruz" diye konuştu. Nevin Baykal da, "Kapıda bizi kolonyalarla karşıladılar. İçeride de bütün personelin maskeli olduğunu gördük. Güvenle yemeğimizi yedik. Bu uygulama herkese örnek olmalı" dedi.

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Sabah saatlerinde işe gitmek için yollara düşen İstanbulluların maske takarak önlem aldı. Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların virüsten korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

25İNSANLARIN MASKE TAKMAMASINA ŞAŞIRIYORUM

"İNSANLARIN MASKE TAKMAMASINA ŞAŞIRIYORUM"

Tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Adem Göksu, "Dünya genelinde iş çığırından çıkmaya başladı. Türkiye'de henüz ciddi bir durum yok.

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Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Ne kadar önlem alınsa da korkuyoruz. İnsanların maske takmamasına şaşırıyorum. Takıp takmaması kendi bilecekleri iş ancak tedbirli olmakta fayda var. Sonuç olarak tehlikeli ve ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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