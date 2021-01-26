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İHA
• 26 Ocak 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | İstanbul'da herkes kar yağışına odaklanmışken beklenmedik tehlike

Gelen bir son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak. Herkes kar yağışını beklerken, İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen bir alarm durumu söz konusu... İşte detaylar

İHA
• 26 Ocak 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
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Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı. Dün sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışın yarından itibaren soğuyan havayla yerini kara bırakması bekleniyor

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Yeni yağışlı havanın etkisindeki yurdun özellikle batı kesimlerinde şiddetli rüzgarlar etkili oluyor. Hava Forum'da yer alan bilgilere göre; salı günü batı bölgelerde güney yönlü rüzgarlar, çarşamba gününden itibaren ise kuzey yönlü rüzgarlar etkili olacak.

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Kar yağışıyla birlikte rüzgarın hızı zaman zaman 90-100 kilometreyi bulacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri beklenen üst katmandaki hava akışındaki hareketliliğin hava trafiğini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

43 GÜNLÜK ŞİDDETLİ SEVİYE

3 GÜNLÜK ŞİDDETLİ SEVİYE

Salı, çarşamba ve perşembe günleri beklenen üst katmandaki hava akışındaki hareketliliğin hava trafiğini de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hava trafiğinde en çok korkulan hadiselerden biri olan türbülans hadisesi meteorolojik model haritalarına göre 3 gün “severe” yani şiddetli/sert seviyeye çıkacak.

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Türkiye türbülans haritası incelendiğinde 3 gün içerisinde özellikle İstanbul ve çevresinde şiddetli/sert türbülans tahmin ediliyor.

6METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak.

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Meteorolojik tahminlere göre Trakya, Balkanlar'dan gelecek yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Kar yağışını İstanbul’da çarşamba günü Silivri, Çatalca ve en fazla Arnavutköy ilçelerinde ve diğer ilçelerin yüksek rakımlı yerlerinde görülmesi bekleniyor.

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Kıyı kesimlerde en fazla karla karışık yağmur ve havada kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Trakya'da hava sıcaklıklarını ortalama 10 derece düşüreceği tahmin edilen soğuk hava sisteminin yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor.

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe Anadolu'ya geçmesi öngörülüyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette;

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İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

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İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

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Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15

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Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9

20İSTANBULDA SON DURUM

İSTANBUL'DA SON DURUM

Türkiye’yi 3 gün boyunca etkisi altına alacak olan soğuklar yurdun batısından giriş yaparak adım adım doğuya doğru giderek yurdu terk edecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Salı günü 15 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklıklar çarşamba günü 5 dereceye düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklendiğini söylendi.

225 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve Trakya, Marmara'nın batısı ve güneyinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kuzey Ege'de pazartesi günü Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

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Fırtınanın akşam saatlerinde Ege'de, gece Marmara'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.

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