• 09 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA HABERİ || Kabine toplantısı ne zaman 2021, bugün var mı, saat kaçta? Yeni kabine toplantısı karaları neler olacak?
Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurmuştu. Koronaviürs kısıtlamaları devam ederken yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı tarih ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak 2021?
• 09 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu kısıtlamaların kalkacağı tarih ise merak konusu. Kısıtlamalar için kabine toplantısından karar çıkıp çıkmayacağı araştırılıyor. Peki kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta?
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