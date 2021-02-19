SEYFETTİN ERSÖZ - AYKUT YILMAZ Ankara
• 19 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Normalleşme kararı! Algoritma ortaya çıktı
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili açıkladı. Öte yandan son dakika olarak Türkiye koronavirüsle mücadelesinde “yerinde karar” dönemiyle 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşecek. Kademeli normalleşmenin detaylarını anlatan Bakan Koca, “Esnetme veya kısıtlama kararları iller bazında iki haftada bir verilecek” dedi. Bakan Koca, mutasyon görülen il sayısının da 37’ye çıktığını ifade etti. İllerin risk grubunu netleştirecek kriterlerin yer aldığı algoritma taslağı da hazırlandı. İşte 10 gün sonra Türkiye'de uygulanmaya başlayacak son dakika yeni kuralların tüm detayları...
SEYFETTİN ERSÖZ - AYKUT YILMAZ Ankara
• 19 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerin dört ayrı kategoride değerlendirileceği kademeli normalleşme ile ilgili, “O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek” dedi.
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Bakan Koca, Kabine toplantısı öncesinde, Milliyet’in de içinde bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koca, vaka ve aşılama oranlarına göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için mart ayı ile birlikte başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntılarını paylaştı.
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VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında geçen haftaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu bildirdi. Koca, Twitter hesabından, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.
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Koca, paylaşımında “Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz” İfadesini kullandı.
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ALGORİTMA HAZIR
Öte yandan Milliyet’in edindiği bilgiye göre, illerin risk grubunu netleştirecek kriterlerin yer aldığı algoritma taslağı hazırlandı. Kısa süre içerisinde yayımlanması beklenen algoritmanın içerisinde, illerdeki vaka sayıları, aşılama oranları, yoğun bakım kapasitesinin doluk oranı, servis yatışları ve doluluk oranları gibi temel kriterler yer alacak.
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Bu temel kriterlerin yanı sıra başka alt ölçütler de, risk gruplarının tespitinde etkili olacak. Örneğin, risk durumunun belirlenmesinde kriter olarak yer alması beklenen yüz bin nufusta yeni çıkan vaka sayısının yanı sıra, o ildeki PCR pozitiflik oranının artış yönünde mi yoksa düşme yönünde seyrettiğine de bakılması bekleniyor.
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PUANLAMA SİSTEMİ
Tüm bu veriler ve kriterler ışığında bir puanlama yapılacak. Puanlama sistemine göre de kısıtlama ve normalleşmeye ilişkin kararlar netleştirilecek. Bakanlığın ayrıca, düşük riskli ilde normalleşme ile ilgili hangi adımlar atılabileceği, yüksek riskli ilde ilave ne tür kısıtlamalara gidileceğine ilişkin bilgileri de açıklayacağı ifade ediliyor.
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SIFIR VAKALI İLÇEDE GÜNDEM AŞI
Türkiye, koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçmeye hazırlanırken, Sivas’ın Divriği ilçesi vaka sayısının sıfırlanması ile gündeme geldi. Yaklaşık 10 gündür yeni vaka görülmeyen ilçede, kısıtlamalara ciddiyetle uyulması başarıyı getirdi.
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Aydoğan, nüfusu 16 bin 195 olan ilçede, ilk vakanın ağustosta tespit edildiğini söyledi. Aralık ayından itibaren vaka sayısında düşüş yaşandığını kaydeden Aydoğan, ilçe sağlık çalışanlarının yüzde 90’ının aşılama çalışmalarında görev aldığını ve günde aşılanan kişi sayısının 200’ü bulduğunu bildirdi.
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