SON DAKİKA HABERİ || Yasaklar ne zaman bitecek, sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kalktı mı? Bu hafta içi ve hafta sonu yasak var mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerle ilgili şu açıklamayı yaptı;Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."