• 29 Ocak 2021 - 14:38 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA HABERİ || Yasaklar ne zaman bitecek, sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kalktı mı? Bu hafta içi ve hafta sonu yasak var mı?
Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemin araştırılan konuları arasında bulunuyor. Koronaviürs salgını nedeniyle alınan hafta içi belirtilen saatlerde ve hafta sonu bütün gün boyunca olmak üzere uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kafeler ile ilgili alınan kısıtlamaların kalkacağı tarih merak konusu. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Peki yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
• 29 Ocak 2021 - 14:38 • Son Güncelleme:
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Yasaklar ne zaman kalkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00 ile 05.00 arasında gerçekleştiriliyor. Koronavirüs yasaklarının ve kısıtlamaların kaldırılacağı tarih ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kısıtlamalarla ilgili detaylar için gözler kabine toplantısında çevrildi. Peki Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar...
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YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerle ilgili şu açıklamayı yaptı;Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."
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