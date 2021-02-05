MİLLİYET Ankara
• 05 Şubat 2021 - 06:50 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Yüz binlerce kişi nefes aldı! Düşük faizli kredi şansı...
Koronavirüs salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası’ndan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları ertelenecek.
MİLLİYET Ankara
• 05 Şubat 2021 - 06:50 • Son Güncelleme:
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Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı şu düzenlemeleri getiriyor:
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31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullanılan düşük faizli kredileri düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Vadesinde, taksit vadesinde, hesap devresinde tahsil edilemeyip, tasfiye kapsamına alınmayan alacaklar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geri ödenmeyen borçlar, faiz tahakkuk ettirilerek, belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.
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