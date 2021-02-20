Mert İnan
• 20 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberler: O ilin valisi vatandaşları uyardı! 'Kurallara uymazsak...'
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi. Kısıtlamaların esnetilmesi ve normalleşme için hatalardan ders çıkartılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarının artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi çağrısı yaptı. Öte yandan il bazlı vaka artışında ilk sırada gelen ilin valisi, kademeli olarak yasakların kalkması konusunda en geç karar verecek illerden biri olabileceklerini belirtti. Vali, "Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysun. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz" dedi. İşte koronavirüs pandemisiyle ilgili son dakika haberinin tüm detayları...
Mert İnan
• 20 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, “İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” açıklaması gözleri bilim dünyasına çevirdi.
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Bilim insanları, vatandaşlara seslenerek eski hatalardan ders çıkartılması gerektiğini vurguladı; maske, mesafe, hijyen ve ‘sabır’ uyarısında bulundu. Yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarının artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Dişinizi sıkın” mesajı verdi.
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ORTAK MÜCADELE ŞART
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması dolayısıyla vatandaşları uyararak, "Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz." dedi.
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20'NİN ÜZERİNDE VAKA ÇIKIYOR
Trabzon'da geçen haftalarda sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsatan Ustaoğlu, bu nedenle vatandaşların aileleri ve akrabalarıyla bir araya geldiğini aktardı. Ustaoğlu, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve 25 dereceye ulaşan günlerde akrabalarıyla kırsal kesimlere gittiklerini, böylece de vaka artışına neden olduklarını ifade etti.
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Trabzon'da vakaların artmasının diğer bir nedeninin de cenazelere katılımın olduğunu belirten Ustaoğlu, cenazelere katılımı 30 kişiyle sınırlandırma kararı aldıklarını kaydetti. Ustaoğlu, bu kurala uyma noktasında vatandaşın kendilerini uğraştırdığını dile getirerek, yakın akrabaların cenaze evlerinde bir araya gelmelerinin en büyük tehlike olduğunu belirtti.
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MASKELER TAKILIYOR AMA...
Akrabalarla bir araya gelinince maske ve mesafe kurallarına uyulmadığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Yoksa ben her gün sokaktayım. Minibüslerde, dolmuşlarda yolculuk yapanlar, herkes maskesini takıyor. Zaten yapılan çalışmalarda yüzde 95 oranında maskenizi takıyorsanız sizi koruduğu belirlendi." dedi.
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Ustaoğlu, Kovid-19'un bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerlerin, akrabaların bir araya geldiği ortamlar olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladığını anımsatan Ustaoğlu, bu konuda Trabzonluların üzerine düşen görevler olduğunu vurguladı.
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"Ancak vaka durumunda artış trendi devam ederse, üzülerek ifade etmek istiyorum ki Trabzon maalesef kademeli yasakların kalkması hususunda en geç karar verilebilecek illerden birisi olabilir. Buradan tekrar vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz."
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Bu salgının üstesinden hep beraber geleceğiz. Halkımız, esnaflarımız, kamu kurum ve kuruluşları kısaca herkes tedbirlere riayet etmeye devam ederse başarı yakalanır. Türkiye pek çok ülkeye göre tedbirlere uyuyor, vatandaşlarımız çok dikkatli ve titiz davranıyor. Mart ayı ile birlikte aynı hassasiyetin sürdürülmesi gerekiyor.”
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Riskli ve kırılgan gruplarda olan vatandaşların mutlaka maske kuralına uyarak topluluk içinde mümkün olduğunca dikkatli ve az kalması gerekiyor. Yine olabildiğince evden çalışmak ve toplu alan konusunda özen göstermemiz lazım. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sabırlı olmak durumundayız. Biraz sabırlı olursak bu badireyi atlatırız.”
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ZİRVE DÖNEMİ GİBİ DAVRANMALIYIZ
Prof. Dr. Sait Gönen (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı): “Son aylık dönemde Cerrahpaşa’ya günde 350, 450 arası Kovid-19 testi yaptırmaya başvuran vatandaşlar geliyor ve pozitiflik oranı yüzde 3 seviyesine inmiş durumda. Salgının zirve döneminde bu oran yüzde 30 civarındaydı. Bu tablo bize bir aydan fazla süredir uygulanan kısıtlama ve tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor.
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KIRGINLIĞI OLAN EVDEN ÇIKMASIN
Prof. Dr. Tufan Tükek (İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı): “Bir yıl içinde belli özellikleri alışkanlık kazandık. Artık toplumda herkes maske, mesafenin korunması gerektiğini kabul etmiş durumda. Vatandaşlarımız virüse karşı nasıl korunmamız gerektiğini biliyor. Çok iyi korunan, maskesini takan, kalabalığa karışmayan hasta olmuyor.
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