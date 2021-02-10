DHA
• 10 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ev sahibi olanlar ve ev arayanlar dikkat! İstanbul'da kira...
Son dakika gelen habere göre milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira değerleri belli oldu. İstanbul'daki konut kiraları yüzde 10.81 artış gösterdi. Metrekare birim fiyatının en yüksek olduğu ilçe ise Sarıyer. İşte detaylar...
DHA
• 10 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
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İstanbul'da konut kiraları yüzde 10.81 artış gösterdi. Artışla birlikte ilçelerdeki kira değerleri değişti. Verilere göre kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırayla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu oldu.
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GEÇEN YILA GÖRE KİRALARDA YÜZDE 10.81 ARTIŞ VAR
Bazı bölgelerde oranların daha yüksek olduğundan söz eden Başaran, "Bin liraya oturmuş olduğunuz bir evde yüzde 10.81 artışla 100 lira gibi bir artış gözlendi. Enflasyon oranlarına göre paralellik gözüküyor. Bazı bölgelerde daha yüksek oranları görebiliyoruz.
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