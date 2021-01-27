İHA - DHA
• 27 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: İstanbul'da kar yağışı başladı! 3 ilçe kar altında...
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışı kapıya dayandı. Önce Trakya bölgesine yağması beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Öte yandan Büyükçekmece, Silivri ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İşte detaylar...
İHA - DHA
• 27 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin geçtiği son dakika bilgilerine rağmen İstanbul'da kar yağışı bugün başlıyor. Yağışın önce Trakya'da başlaması sonrada İstanbul'a doğru hareket etmesi bekleniyordu. Yağış Trakya'yı gece saatlerinde etkisi altına aldı. İstanbul'da ise kar yağışı başladı.
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Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.
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Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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TRAKYA KARA TESLİM
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede yollarda su birikintisi oluşturdu. Su birikmesi nedeniyle Güney Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş önce Balkan sınırındaki köylerde daha sonra da kent merkezinde sağanağı kara dönüştürdü.
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