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İHA - DHA
• 27 Ocak 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: İstanbul'da kar yağışı başladı! Saat belli oldu

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışı kapıya dayandı. Önce Trakya bölgesine yağması beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İHA - DHA
• 27 Ocak 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin geçtiği son dakika bilgilerine rağmen İstanbul'da kar yağışı bugün başlıyor. Yağışın önce Trakya'da başlaması sonrada İstanbul'a doğru hareket etmesi bekleniyordu. Yağış Trakya'yı gece saatlerinde etkisi altına aldı. İstanbul'da ise kar yağışı başladı.

2İSTANBULDA KAR BAŞLADI

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.

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Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.

4İÇ KESİMLERE KAR NE ZAMAN DÜŞECEK

İÇ KESİMLERE KAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

10GECE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI

GECE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 7

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İzmir: Çok bulutlu ve yağışlı (Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12

Adana: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

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Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 17

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Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9

14TRAKYA KARA TESLİM

TRAKYA KARA TESLİM

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede yollarda su birikintisi oluşturdu. Su birikmesi nedeniyle Güney Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş önce Balkan sınırındaki köylerde daha sonra da kent merkezinde sağanağı kara dönüştürdü.

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Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

16HAVA SICAKLIĞI -4 DERECE

HAVA SICAKLIĞI -4 DERECE

Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

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