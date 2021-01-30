Bahar Atakan / Ankara
• 30 Ocak 2021 - 06:52 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Meclis'te kabul edildi! Yasa çıktı, 5 yıl uzatma geldi
Türkiye’de Ar-Ge kapasitesini artırmayı, yenilikçi şirketlerin ve girişimcilerin çoğalmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Bahar Atakan / Ankara
• 30 Ocak 2021 - 06:52 • Son Güncelleme:
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Kovid-19 salgınında yoğun bakım solunum cihazı üreten, oyun sektörünün önemli ihracat kalemleri arasına girmesini sağlayan teknoloji gelişim bölgelerinin Ar-Ge’de sıçrama yapması hedefleniyor.
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