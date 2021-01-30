Son dakika haberleri: Meclis'te kabul edildi! Yasa çıktı, 5 yıl uzatma geldi

Yönetici şirketlerin elde ettikleri kazançlarla bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettiği kazanç 31 Aralık 2028’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.