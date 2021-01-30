• 30 Ocak 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Önümüzdeki 2 yıl maaşlara zam...
Son dakika haberine göre milyonlarca kamu çalışanı, Emekli Sandığı emeklisi ve kamu işçileri bu yıl toplu sözleşmeye girecek. Çalışanların önümüzdeki 2 yıl için sosyal ve mali hakları belirlenecek 2021 yılı milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için önemli bir sene olacak.
• 30 Ocak 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
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Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek. Sendikalar şimdiden hummalı bir çalışma yaparak toplu sözleşmelere hazırlanıyor.
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Görüşmeleri en büyük konfederasyon olan TÜRK-İŞ yürütecek. Sonbaharda ise en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal işkolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak. 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlıkları yapılacak. Burada da işçilerin sosyal ve mali hakları masaya gelerek konuşulacak.
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Böylece memurların ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı zammın oranları açıklanmış olacak. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyorlar. Bu zam oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı zammı geçerse aradaki oran memur ve memur emeklilerine fark olarak ödeniyor.
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SON 3 GÜN KALDI
Biliyorsunuz kamuya borçların yapılandırıldığı düzenlemeyle ilgili başvuru bir ay uzatılmıştı. O süre de pazartesi günü yani 1 Şubat akşamı bitiyor. Bundan sonra bir uzatma olmayacağı da tekrar tekrar açıklandı. O yüzden eğer 30 Ağustos 2020 ve öncesine ait kamuya vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi gibi borçlarınız varsa ve hala başvurmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın.
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İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılıyor. Burada ilk taksiti kaçırmamak önem kazanıyor. Yapılandırmanın bozulmaması için taksitlere dikkat etmek gerekiyor. Birçok kurum için başvurular e-devlet ve internet üzerinden yapılabiliyor.
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