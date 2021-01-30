Son dakika haberleri: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Önümüzdeki 2 yıl maaşlara zam...

İŞÇİLER PARASINI ALDI Bu arada kamu işçileri için tediye ödemeleri de dün itibariyle yapıldı. Daha önce bu köşede detaylarıyla anlatmıştık. Kamu işçileri yılda 52 günlük tediye yani ikramiye alıyor. Bu ikramiyeler de 13 günlük taksitler halinde dört ayrı ödemeyle veriliyor. İlk 13 günlük tediye dün itibariyle yatırıldı. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.